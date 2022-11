Angelo Madonia, chi è il ballerino di Ema Stokholma a Ballando/ Stanno insieme? “Appassionata amicizia ma…”

Angelo Madonia, chi è il ballerino di Ema Stokholma a Ballando con le stelle

È ormai una vera costante quella della nascita di flirt e, in alcuni casi, di veri e propri amori a Ballando con le stelle. Maestri e concorrenti spesso trovano feeling non solo sul palco ma anche nella vita privata, cosa favorita dal trascorrere molto tempo insieme in sala prove tra passi di danza particolarmente ravvicinati. È quello che pare stia accadendo quest’anno tra Ema Stokholma, nel gruppo dei concorrenti in gara, e il ballerino e maestro Angelo Madonia.

Ema Stokholma e Angelo Madonia, Ballando con le Stelle/ Dall'infanzia difficile allo show sul palco

Angelo Madonia è un ballerino di 38 anni entrato a far parte del cast di Ballando con le stelle già nella sua terza edizione. Lascerà però il programma per altri progetti lavorativi, per farvi però ritorno nel 2021. Addentrandoci nella sua vita privata scopriamo che Angelo ha due figlie, Alessandra e Matilde, ma nulla sappiamo della madre delle bimbe, né dei rapporti che ci sono oggi tra i due.

Ema Stokholma "Nel mio passato tanta violenza"/ La fuga in Italia e i primi lavori in radio

Angelo Madonia e Ema Stokholma stanno insieme? Lui svela che…

Da quanto si vede a Ballando con le stelle sembrerebbe però che Angelo Madonia sia attualmente single. D’altronde con Ema, in sala, non mancano baci sulle labbra che ci portano a credere che i due stiano insieme. Eppure in una recente intervista al settimanale Nuovo, Madonia ha parlato di ‘amicizia’ con Ema: “Abbiamo un’appassionata amicizia. – ha ammesso – Siamo liberi tutti e due e ci piace stare insieme… Non so dove ci porterà tutto questo, ci stiamo scoprendo e ce la viviamo…” La stessa Ema si è d’altronde dichiarata single in un’altra recente intervista. Eppure la passione tra i due sul palco e in sala prova appare evidente…

LEGGI ANCHE:

Ema Stokholma infanzia difficile e flirt con Angelo Madonia/ Amore a Ballando con le Stelle?

© RIPRODUZIONE RISERVATA