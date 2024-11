Abita il mondo della radio con una personalità disarmante, anche in tv la sua dialettica e attitudine conquistano dopo poco: stiamo parlando di Ema Stokholma, ospite oggi a La Volta Buona. La sua intervista parte dagli albori, dalla nuova vita scandita dall’arrivo in Italia; la conduttrice ha stilato la sua personale classifica di canzoni che hanno segnato la sua vita e parte dal ‘suo’ primo brano in assoluto, ‘Luce’ di Elisa. “Questa canzone mi ha aiutato molto con la lingua, ho imparato l’italiano grazie alla musica, è il primo ricordo italiano che ho. Quando si è giovani non sempre si è centrati e felici, era sicuro l’inizio di una nuova vita ma certamente difficile. Mio fratello? era venuto per un paio di mesi, poi è tornato in Francia. La separazione da mio fratello è stata davvero tosta…”.

La seconda canzone menzionata da Ema Stokholma nel salotto di Rai Uno è ‘Splash’ di Colapesce e Dimartino; una canzone legata ad un aneddoto sentimentale piuttosto curioso. “Stavo vivendo una situazione simile, avevo una relazione simile e lavoravo tantissimo pur di non stare a casa con questa persona! Un po’ lo sa anche lui e si è offeso che io abbia detto questa cosa; però questa canzone mi ha aiutato, grazie davvero!”. Approfittando dell’aneddoto, la conduttrice si è concessa un simpatico siparietto con Caterina Balivo: “Ora sono single, sei interessata? Dettagli che sei sposata, dipende da te!”.

Altro siparietto tra Ema Stokholma e Caterina Balivo, questa volta per una richiesta inusuale che arriva direttamente dai social: “Vi chiedo sui social di non insistere più su questa storia dei piedi, mi chiedono sempre di farli vedere accanto ai tuoi!”. La conduttrice de La Volta Buona sta al gioco e ribatte: “Vogliamo farli vedere? Comunque ti dico, i miei sono più grandi”.

Ema Stokholma si è poi espressa a proposito delle critiche ricevute per aver parlato liberamente dei problemi di salute mentale della cantante Mew, in gara a Sanremo Giovani 2024 ed ex volto di Amici; dal talent si ritirò proprio per problemi personali. “Lei ha avuto già delle difficoltà all’interno di un altro programma per problemi di salute mentale; io quando avevo al mio fianco Sangiovanni a Sanremo, non era facile andare avanti perchè era carico di emotività e infatti si è preso una pausa”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Le critiche perchè ho menzionato il suo passato? Secondo me non c’è un contesto giusto per parlarne, è giusto farlo quando si tratta di salute mentale. Mi colpisce chi ‘bullizza il bullo’, puoi anche non essere d’accordo ma puoi dirmelo anche con un altro tono”.

