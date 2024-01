Angelo Madonia, nuova avventura dopo Ballando con le stelle 2023/ “Sarà l’unico del cast che…”

Angelo Madonia parteciperà alla versione spagnola di Ballando con le stelle

Grande soddisfazione per Angelo Madonia dopo Ballando con le stelle 2023. Il celebre ballerino, che ha partecipato in coppia con Paola Perego all’ultima edizione dello show, parteciperà alla versione spagnola del programma. Il settimanale Chi ha riportato infatti una piacevole novità riguardante da vicino Angelo Madonia, che dopo l’ennesima fortunata esperienza nel programma di Milly Carlucci sarà impegnato in Spagna: “Enorme soddisfazione per il ballerino Angelo Madonia di Ballando con le stelle (quest’anno gareggiava con Paola Perego). E’ l’unico del cast di Milly Carlucci a essere stato scelto per la versione spagnola del programma ed è volato a Madrid”.

Per Angelo Madonia dunque non finisce mai il tempo di danzare e molto presto il suo pubblico potrà apprezzarlo anche in Spagna, terra presso la quale il ballerino si è già diretto. E vedremo se anche questa nuova versione del programma porterà fortuna a Madonia, che in passato a Ballando con le stelle ha incontrato anche l’amore. È durata poco più di un anno la storia d’amore tra Ema Stokholma ed Angelo Madonia, che dopo aver ballato insieme a Ballando hanno visto esplodere l’amore. La Dj ed il ballerino si sono conosciuti ed innamorati sulla pista di Ballando con le stelle 2022 e la loro relazione è durata fino allo scorso autunno.

Angelo Madonia, perché è finita la storia con Ema Stokholma?

Nei mesi scorsi dunque Angelo Madonia, oltre alla nuova avventura a Ballando con le stelle 2023 insieme a Paola Perego, ha fatto molto chiacchierare il mondo del gossip. Il ballerino ha infatti avuto una relazione con la conduttrice Ema Stokholma, presto però naufragata. E la stessa speaker ha parlato così della fine della storia con Angelo Madonia. “Io sono una donna libera, le relazioni mettono le catene, devo essere libera nei miei modi di essere, di parlare, di vestire, di avere le mie amicizie. Libertà non vuol dire dormire con altre persone, ma voglio essere libera di essere me stessa, come mi sento. Sto bene anche da sola…Sono una rompipalle”.

Nel corso di una recente intervista rilasciata al magazine Dipiù, Ema Stokholma è stata più dura nei confronti di Angelo Madonia: “Dopo un anno trascorso insieme le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi ma non si è trattato dell’unico problema”. Una storia dunque, quella tra Madonia ed Ema, conclusa per divergenze di carattere che i due non sono riusciti a gestire nel migliore dei modi.











