L’esperienza a Ballando con le Stelle è stata un successo per Federica Pellegrini che si è posizionata seconda, alle spalle solo di Bianca Guaccero. La sua avventura nel programma, però, è stata travagliata e particolarmente complessa, soprattutto all’inizio. Inizialmente, infatti, la nuotatrice è stata assegnata al ballerino Angelo Madonia ma non ha reso come avrebbe sperato. Successivamente lo stesso maestro è stato allontanato dal programma di Milly Carlucci per via di una rottura con la giuria: non è piaciuta, infatti, una sua risposta data a Selvaggia Lucarelli, piuttosto piccata. Questo ha fatto assumere alla produzione una decisione importante, ovvero quella di allontanarlo dal programma.

Un mese dopo il suo allontanamento dal programma, Angelo Madonia ha spiegato di non aver parlato per rispetto nei confronti di Federica Pellegrini stessa. Le cose non sono andate nel migliore dei modi all’interno del programma e anche il feeling tra loro non sembrava dei migliori, nonostante Madonia ha spiegato che non c’era mai stata una vera e propria rottura. Nonostante ciò, i due non si sono sentiti dopo la fine del programma: forse la nuotatrice è rimasta troppo delusa dal comportamento del ballerino e per questa ragione ha scelto di non sentirlo, e lo stesso ha fatto proprio lui.

Angelo Madonia, perché ha litigato con Federica Pellegrini: “Nessuno mi ha scritto…”

Come spiegato da Angelo Madonia, dopo il suo licenziamento Federica Pellegrini non gli ha scritto. Questo ha sicuramente ha contribuito a minare il rapporto tra i due, che non si sono più sentiti. Il ballerino, infatti, avrebbe sperato almeno in un pensiero da parte della sua ex allieva, che non è arrivata. Parlando proprio del suo rapporto con Federica Pellegrini all’interno del programma, a Vanity Fair Angelo ha spiegato: “Durante le prove siamo anche stati amici, anche se abbiamo due caratteri diversi. Non le ho mai fatto niente di male”.