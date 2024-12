Ballando con le stelle 2024, Federica Pellegrini rompe il silenzio sulle polemiche: “Non mi sento in colpa per Federica Nargi”

Ballando con le stelle 2024 è finito ma non si placano le polemiche sul podio. La classifica ha visto vincitori Bianca Guaccero e Giovanni Pernice mentre Federica Nargi, che secondo molti avrebbe meritato almeno il secondo posto se non proprio la vittoria, è stata scalzata da Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca. Dopo le polemiche e gli attacchi per aver ‘scippato il posto’ all’ex Velina di Striscia la notizia, la campionessa olimpica ha rotto il silenzio sui social rivelando di non sentirsi per nulla in colpa.

Angelo Madonia tornerà a Ballando con le stelle?/ Milly Carlucci rompe il silenzio e spiazza

Rispondendo ad un ask su Instagram sulle polemiche del mancato secondo posto di Federica Nargi a Ballando con le stelle 2024, Federica Pellegrini ha rivelato: “Riconosco che Federica poteva essere tecnicamente più forte di me, meglio di me, ma a Ballando ha sempre funzionato così quindi non mi sento di colpevolizzarmi per questo.” E subito dopo ha aggiunto che il pubblico è sovrano. Inoltre l’ex nuotatrice ha rivelato di non aver gradito la dichiarazione di Fabio Canino alla Nargi ripetuta ben due volte: “Voglio dire solo una cosa per me si meritavano almeno il secondo posto.” “Ognuno fa il proprio mestiere, da un lato è giusto che sia così ma dall’altro ribadirlo una seconda volta mi ha fatto rimanere male ma perché Ballando ha sempre funzionato così, c’è il televoto con il giudice supremo ed io su quella cosa lì alzo le mani.” è stata la replica stizzita della Pellegrini.

Federica Pellegrini vincitrice Ballando con le stelle 2024?/ Retroscena su Angelo Madonia: "Ci fu disagio..."

Federica Pellegrini torna a parlare su Angelo Madonia: “Non ho chiesto io di cambiarlo”

Dopo settimane di silenzio e lontano dal piccolo schermo, Angelo Madonia ha detto la sua sul licenziamento da Ballando con le stelle 2024 ospite da Mara Venier a Domenica In, svelando i motivi del perché è stato cacciato. Nelle scorse ore, invece, a fare chiarezza sull’argomento è intervenuta Federica Pellegrini. Innanzitutto alla domanda sul perché non ha scelto di cambiare maestro di ballo ha ammesso: “Sono super felice di aver avuto Pasquale al mio fianco, ma anche con Samuel mi ero trovata molto bene, poi purtroppo è successo quello che sapete. Perché non ho chiesto di cambiare partner quando ero in coppia con Angelo? Non capisco perché avrei dovuto farlo.” E poi ha chiarito meglio: “Non ce n’era motivo, stava andando tutto sempre meglio e quindi non aveva senso farlo. Prima di quel fatidico sabato non c’era ragione per fare una richiesta simile.”