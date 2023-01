Angelo Pisani e Agata, chi è il marito e la figlia Katia Follesa/ Innamorati della loro bambina

Angelo Pisani e Agata sono il marito e la figlia di Katia Follesa, la comica e conduttrice televisiva di successo. Dall’incontro sul palcoscenico di Zelig al grande amore suggellato anche dalla nascita della loro bambina Agata. Proprio il comico ha partecipato con la figlia a Verissimo in una intervista doppia che ha visto la figlia della coppia raccontare il rapporto con i suoi genitori. ” Parlo molto con entrambi anche se con mamma litigo di più essendo entrambe donne” – ha detto Agata che parlando del padre ha precisato – “papò mi dedica spesso delle cose bellissime. Anche quando gli invio il messaggio per dirgli che sono arrivata a scuola, lui risponde con delle lettere lunghissime”.

Non solo, la piccola ha anche raccontato come Angelo ha fatto la proposta di matrimonio alla mamma: “nel 2018, eravamo appena tornati a casa ed era la notte di Natale. Lui aveva creato un libro con le nostre foto e mamma mettendole insieme ha letto la domanda mi vuoi sposare? Ha trovato un modo molto originale per farle la proposta”.

Agata e Angelo Pisani: gli amori di Katia Follesa

Agata, la figlia di Katia Follesa e Angelo Pisani a Verissimo ha confessato quanto la madre desideri sposarsi. “Mamma vorrebbe sposarsi e anch’io solo per fare da damigella e per il vestito” – ha detto la figlia nata dall’amore tra i due comici che sono follemente innamorati della loro bambina. La comica e conduttrice televisiva in diverse occasioni ha dedicato frasi e messaggi alla sua bambina come quando le ha scritto: “che bello guardarla emozionarsi, osservarla mentre ‘vive’ e si commuove… che bello assistere alla sua crescita e purtroppo alla nostra vecchiaia! In bocca al lupo amore mio! Io e papà faremo di tutto per darti un futuro pieno di bei ricordi!”.

Non di meno è il padre, Angelo Pisani, che ha confessato “sono un papà molto innamorato di sua figlia, molto sensibile a un suo bacio, a una sua carezza. Anche se cerco di essere severo. Io e Katia ci alterniamo i ruoli poliziotto buono, poliziotto cattivo”.











