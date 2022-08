Angelo Pisani e Agata, marito e figlia Katia Follesa/ Da Zelig al matrimonio

Angelo Pisani e Katia Follesa: l’inizio di un amore

Angelo Pisani e Katia Follesa: dal primo incontro sul palcoscenico di Zelig al grande amore. La coppia ha anche una figlia di nome Agata. La coppia è pronta al grande passo del matrimonio più volte rimandato a causa della pandemia da Covid-19. Proprio la simpaticissima comica e conduttrice, ospite degli studi di Verissimo da Silvia Toffanin, aveva rivelato: “L’anello ora c’è e luccica, ma non posso dire altro”. La proposta di matrimonio da parte di Angelo è arrivata, manca solo la data delle nozze che il duo comico è pronto a vivere in compagnia della loro amatissima figlia.

Il primo incontro tra i due è stato proprio sul palcoscenico di Zelig nel 1999. In realtà i due si erano già conosciuti durante un laboratorio teatrale e in quell’occasione è scattata la scintilla che ha spinto il comico a chiederle il numero di telefono. “Iniziamo ad uscire, ci baciamo… Lui però ne aveva più di una di ragazza allora. Noi all’inizio ci vedevamo ma come trombamici. La distanza poi non ci aiutava poi…Poi però abbiamo capito che sotto c’era qualcosa di davvero solido, così siamo tornati insieme” – ha raccontato la Follesa.

Angelo Pisani e Katia Follesa: la nascita della figlia Agata

Dall’amore tra Angelo Pisani e Katia Follesa è nata anche una splendida bambina di nome Agata. La conduttrice di “Cake Star” è legatissima alla figlia e non perde occasione per pubblicare e condividere video e foto in compagnia della figlia che sembra assomigliare sempre di più alla famosissima attrice Angelina Jolie.

“Ultimo giorno di scuola, ultimo giorno delle elementari… che bello guardarla emozionarsi, osservarla mentre ‘vive’ e si commuove… che bello assistere alla sua crescita e purtroppo alla nostra vecchiaia! In bocca al lupo amore mio! Io e papà faremo di tutto per darti un futuro pieno di bei ricordi!” – ha scritto la Follesa postando una foto che ritrae la figlia nell’ultimo giorno di scuola elementare.

