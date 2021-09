Angelo Pisani, fidanzato Katia Follesa/ Lei: “Mi ha lasciata e ripresa di continuo”

Angelo Pisani e Katia Follesa stanno insieme dal 2006, ma da allora è stato un susseguirsi di alti e bassi causati soprattutto da lui, che negli anni ha continuato a lasciarla… per poi riprendersela. Una relazione tormentata, la loro, ma anche caratterizzata da un profondo affetto che confidiamo sfoci presto nel matrimonio. I due hanno già una figlia, Agata, nata nel 2010 dopo 4 anni di relazione in cui, per l’appunto, si sono ‘tirati e mollati’.

“L’ho inseguito molto, ma lui non voleva saperne. O, meglio, tra noi ci sono state pause, allontanamenti, ripartenze in quarta”, ha raccontato Katia al settimanale Intimità. I due si conobbero 15 anni fa durante una puntata di Zelig, e il pretesto per attaccare bottone fu la richiesta di un autografo. Anche Angelo ha conosciuto il successo a Zelig, in particolare come parte del duo Pali e Dispari con Marco Silvestri; la coppia si è sciolta definitivamente nel 2007.

Katia Follesa parla del suo rapporto con Angelo Pisani

Katia Follesa ha parlato così della sua relazione con Angelo Pisani: “Continuava a prendermi e lasciarmi, tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi. Allora Angelo era nel fiore della carriera e non era interessato a un legame stabile, era sollecitato anche giustamente da altre cose”.

Poi però è tornato per restare: “Ha compreso che ero io la donna della sua vita. Meglio tardi che mai”. E lo stesso è avvenuto per lei: dopo un po’ d’indecisione iniziale, dettata soprattutto dal timore che finisse (di nuovo) male, Katia ha accettato di dargli un’altra possibilità.

