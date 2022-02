Angelo Pisani, marito Katia Follesa/ “Tra noi pause, allontanamenti e ripartenze”

Com’è nata la storia d’amore tra Angelo Pisani e Katia Follesa?

Angelo Pisani è il marito Katia Follesa: la coppia di comici è felicemente innamorata. Tutto è iniziato nel 1999: Angelo e Katia si conoscono sul palcoscenico di Zelig e per la comica è un vero e proprio colpo di fulmine. La simpaticissima comica e conduttrice, infatti, non ha mai nascosto di essersi invaghita subito del comico e ha fatto di tutto per conquistarlo. Alcuni anni dopo, per la precisione nel 2006, i due si sono fidanzati diventando una coppia. Proprio la Follesa, dalle pagine del settimanale Intimità, ha raccontato l’inizio della sua relazione con il comico: “l’ho inseguito molto, ma lui non voleva saperne. O, meglio, tra noi ci sono state pause, allontanamenti, ripartenze in quarta”.

La loro storia ha vissuto alti e bassi come tutte le coppie come ha confessato proprio la Follesa: “tendeva a prendermi e lasciarmi. Era preso da altre cose, non voleva un legame stabile poi però ha capito che ero la donna della sua vita”.

Angelo Pisani e Katia Follesa: la nascita della figlia Agata

Nonostante i classici up & down, Angelo Pisani e Katia Follesa sono sempre tornati l’uno dall’altra. Nel 2011 dal loro amore è nata anche la figlia Agata: la loro gioia più grande. Eppure qualche anno dopo la nascita di Agata, la coppia nel 2015 ha affrontato una durissima crisi che li ha portati a lasciarsi per ben due anni. Nel 2017 pace e fatta e i due sono tornati insieme più innamorati che mai.

A raccontarlo è stata proprio la comica e conduttrice: “continuava a prendermi e lasciarmi, tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi. Allora Angelo era nel fiore della carriera e non era interessato a un legame stabile, era sollecitato anche giustamente da altre cose. Però poi è tornato per restare. Ha compreso che ero io la donna della sua vita. Meglio tardi che mai. A un certo punto ha capito che ero io la donna della sua vita”.

