Katia Follesa e Angelo Pisani in crisi?/ Arriva la smentita di lei: “Tutto falso, questa cosa è inventata!”

Katia Follesa e Angelo Pisani: arriva la smentita sulla presunta crisi

Era inizio mese quando iniziarono a circolare voci su una presunta crisi in corso tra Katia Follesa e Angelo Pisani. La coppia è una delle più longeve dello spettacolo italiano, celebri per la loro spiccata vena comica portata in scena in televisione nel corso degli anni. Fidanzati dal 2006, sono poi diventati genitori della loro unica figlia Agata nel 2010. Tuttavia un’indiscrezione del settimanale Oggi ha rivelato una presunta crisi tra i due. “Si è spenta la passione, si vogliono ancora molto bene, si stimano e vogliono il meglio per la figlia Agata“, avrebbe rivelato una fonte vicina alla coppia.

Il duo comico avrebbe inoltre trascorso la Pasqua separati, ulteriore indizio che ha alimentato sospetti e preoccupazioni dei fan. Ma nulla di tutto questo sarebbe vero, come rivelato dalla stessa Katia Follesa al settimanale Diva e Donna. La comica ha infatti smentito la presunta crisi con Angelo Pisani, sottolineando come questi rumors li abbiano divertiti parecchio: “È del tutto falso! Questa cosa è assolutamente inventata. Da giorni io e Angelo ci stiamo ridendo sopra, questa cosa da una parte ci entra e dall’altra ci esce“.

Katia Follesa e l’amore in famiglia: “Nostra figlia è tranquilla“

Prosegue dunque all’insegna dell’amore e della complicità la storia tra Katia Follesa e Angelo Pisani, con la comica che ribadisce l’infondatezza della notizia: “Anche adesso, siamo insieme e ci stiamo ridendo sopra, perché questo è quello che possiamo fare“. In famiglia si respira un clima sereno e amorevole, dunque, e anche Agata non sembra essere minimamente sfiorata dal rumor che ha coinvolto i genitori: “Nostra figlia è tranquilla, conosce la verità e questo ci fa stare sereni. Nulla può scalfire la serenità della nostra famiglia“.

Negli anni Katia Follesa e Angelo Pisani hanno comunque incontrato alcune crisi e difficoltà, affrontate grazie alla terapia di coppia. A rivelarlo è stata la comica a Verissimo, nel marzo dello scorso anno: “Siamo molto più consapevoli. Facciamo terapia di coppia e singolarmente, io la consiglio a tutti. Esploriamo cosa non portare nella coppia e malesseri che magari arrivano dal passato. Così abbiamo riscoperto una serenità incredibile. È come se vivessimo un’altra vita adesso […]”.











