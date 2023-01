Angelo Pisani, marito Katia Follesa/ “Tradimento si può capire, non è determinante”

Angelo Pisani, marito di Katia Follesa, è intervenuto in qualità di ospite a “Nei tuoi panni”, trasmissione di Rai Due condotta da Mia Ceran. Il comico ha raccontato che lui e la moglie hanno preso un appartamento in affitto diverso da quello in cui vivono e nel quale, a turno, uno dei due va a riprendersi non solo i propri tempi, ma anche i propri spazi. Quando questa “occasione” capita ad Angelo Pisani, lui si reca in quell’abitazione per “leggere, guardare dei film, non fare nulla. C’è il mito per cui si debba fare sempre qualcosa: invece, io rivendico il diritto alla noia, fondamentale anche per i nostri figli”.

Angelo Pisani e Agata, chi è il marito e la figlia Katia Follesa/ Innamorati della loro bambina

Tendenzialmente, per ricaricarsi, Angelo Pisani varca la soglia di quella casa due o tre volte alla settimana, ma, ha inteso precisare, non si tratta assolutamente di un modo per avere una vita extraconiugale: “Se ci porto amici o amiche, lo faccio per lavoro e basta. Se una persona volesse avere un’altra relazione, non ci sarebbe certo bisogno di avere un altro appartamento”.

Katia Follesa e Angelo Pisani/ "Lo pedinavo". Case separate, terapia e matrimonio...

ANGELO PISANI: “A ME E A KATIA FOLLESA PIACE MOLTO BALLARE, LO FACCIAMO SPESSO”

Nel prosieguo di “Nei tuoi panni”, Angelo Pisani ha asserito che, nella vita di una coppia, il tradimento può essere compreso e perdonato: “È un qualcosa che a mio avviso non è la causa determinante nella rottura di un rapporto”, si è limitato a commentare.

Tornando invece alla quotidianità con sua moglie Katia, Angelo Pisani ha rivelato: “Ci piace molto ballare, lo facciamo spesso in casa e abbiamo il senso del ritmo. Avevo anche iniziato a fare un corso di ballo insieme a lei, ma dopo un po’ mi sono annoiato. Non per lei, chiaramente, ma perché mi mettevano sempre a ballare con una persona che non mi era simpatica. Io e Katia condividiamo molte altre passioni: ad esempio, ci piace viaggiare assieme”.

Katia Follesa "Reunion con Valeria Graci? Qualcosa si è rotto"/ "Se potessi tornare…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA