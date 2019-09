Angelo Sanzio, chi è il fidanzato?/ “Mi tiene stretto al suo petto e sono felice…”

Angelo Sanzio ha trovato l’amore? Il “Ken italiano” ha pubblicato un post che lascia intendere proprio questo, dopo aver annunciato di essere tornato single. Su Instagram ha confessato di aver trovato qualcosa che ha chiesto in questi ultimi mesi. «Mentre correvo nelle stazioni affollate per non perdere treni e coincidenze, mi sono sempre riservato quell’attimo fugace di alzare gli occhi al cielo per vedere le stelle», ha scritto l’ex gieffino. E poi ha spiegato quale desiderio ha espresso. «Quando la mente non ci credeva più il cuore non si è mai stancato di battere per far scivolare tra le vene la sua linfa vitale. E proprio al cielo ho chiesto una Stella in una notte d’inverno fredda e piena di vento». Quel desiderio sembra essersi avverato, almeno stando a quanto scritto da Angelo Sanzio su Instagram. «Quella stella, dopo tanto orbitare è arrivata e mi tiene stretto al suo petto», ha aggiunto. E ora dunque qualcosa è cambiato. «Non ho più freddo e sono sempre felice di rimirarlo come il cielo stellato più bello che abbia mai visto…».

ANGELO SANZIO, CHI È IL FIDANZATO? “MI TIENE STRETTO AL SUO PETTO…”

Anche dagli hashtag scelti da Angelo Sanzio si possono trarre degli indizi riguardo la possibilità che abbia trovato l’amore. “Love is all around”, ha ad esempio scritto il “Ken italiano” sotto il profondo messaggio pubblicato sui social. Ma a proposito di messaggi profondi, Angelo Sanzio ha pubblicato un pensiero romantico anche nelle sue Instagram Stories. «C’è un cielo che potrei sedermi qui e raccontartelo. E dirti quanti colori gli mancano quando non ci sei». Torna dunque il riferimento al cielo a cui spesso si è rivolto. Significativi comunque sono anche i commenti: «Tesoro ricorda che meriti il meglio», ha scritto Aida Nizar. Alberto Mezzetti invece ha risposto con un cuore. Nella foto pubblicata su Instagram non ci sono volti, ma si vede un abbraccio. Due mani che si tengono strette l’una all’altra. «Che romantico», gli ha scritto un utente. Altri fan si sono detti felici per lui.





