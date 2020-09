Angelo Sanzio vs Jessica Alves ex Ken umano/ “Un avatar, si sta scavando la fossa…”

Dopo aver a lungo criticato Flavia Vento per la decisione di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, Angelo Sanzio si è scagliato contro Rodrigo Alves, il Ken umano che si è “trasformato” in Jessica. Non usa giri di parole il Ken italiano, anzi va dritto al punto durante il suo intervento nel digital space di RTL 102.5 condotto da Francesco Fredella. «Trovo che sia una grande follia deturparsi il corpo, il viso per guadagnare magari 100mila in un anno nelle trasmissioni televisive», ha dichiarato quando il nostro Vittorio Crippa gli ha chiesto un commento in merito a questa trasformazione. «Se non interromperà questo circo di interventi… si sta scavando la fossa da solo», ha proseguito Angelo Sanzio. Tra l’altro sono interventi che possono avere anche serie conseguenze. Pensiamo a quanto accaduto nelle ultime settimane. Jessica Alves, come ormai si fa chiamare Rodrigo, ha raccontato di essersi sottoposto ad un nuovo intervento a causa di un’infezione al mento. Si era fatta fare un filler al viso con acido ialuronico. Ma l’intervento nella zona dell’operazione si era formata una grave infezione.

ANGELO SANZIO VS EX KEN UMANO, ORA JESSICA ALVES

«Non è neppure una bella ragazza», ha attaccato Angelo Sanzio nel digital space di RTL 102.5, il programma condotto dal giornalista Francesco Fredella. Parole dure quelle del Ken italiano, che del resto non si fa mai problemi nell’andare dritto al punto, come ha dimostrato con l’attacco a Flavia Vento di oggi. «Ha assunto le sembianze di un avatar», ha proseguito Angelo Sanzio. Sono tante in effetti le operazioni a cui si è sottoposto Rodrigo Alves, ora Jessica. Tanto che si è perso ormai il conto. «Ha collezionato tantissimi interventi, sarà arrivato ad una novantina di interventi». Nel corso del suo intervento ha anche parlato della sua esperienza al GF Vip, rivelando di essere andato in crisi nella casa, ma senza mollare: «Un giorno ero molto in ansia, mi mancava la mia famiglia e sentivo che uno dei miei due genitori non stava bene». La psicologa in quell’occasione lo aiutò molto: «La mente entra in dei loop inaspettati e ci sono percezioni amplificate».



