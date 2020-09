Angelo Sanzio vs Flavia Vento/ “Via dal GF Vip? Ingrata. Io sogno l’Isola dei Famosi”

Angelo Sanzio si scaglia contro Flavia Vento per la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. «Non è scusabile perché durante il colloquio gli autori mettono tutto in chiaro e ti dicono che la casa può provocare emozioni molto forti», ha dichiarato il Ken italiano nel digital space di RTL 102.5 (Viaradio). Ai microfoni di Francesco Fredella ha poi rivelato che stamattina Flavia Vento si è messa in contatto con la nipote di Al Bano Carrisi confessandole di essersi pentita della sua decisione. «Ormai è troppo tardi e non è giusto nei riguardi di chi pagherebbe oro per entrare nella Casa del Grande Fratello e fare il reality più bello che abbiamo in Italia». Ma Angelo Sanzio non lo ritiene giusto neppure nei confronti del conduttore Alfonso Signorini. «Spero che si sia consultata con la psicologa, che per chi fa il GF è come una zia», ha aggiunto. Ma la sostanza non cambia: Flavia Vento vede sfumare una grande occasione anche per rilanciare la sua carriera. «Se fosse una strategia, non porterebbe da nessuna parte».

ANGELO SANZIO “FLAVIA VENTO REGINA DI ABBANDONO DI REALITY”

Per Angelo Sanzio è sorprendente comunque il fatto che a Flavia Vento vengano ancora proposti dei reality. «Lei è la regina dell’abbandono dei reality, ha dato buco a diversi reality. Io l’avrei esclusa da qualunque cosa», ha dichiarato ai microfoni di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5. Le parole del Ken italiano nei confronti della showgirl sono molto dure. L’accusa infatti di ingratitudine nei confronti del GF Vip: «Lei sapeva tutto e doveva avere un minimo di riconoscenza nei confronti di chi gli ha dato una grande possibilità. Non doveva tradire quella fiducia che le hanno dato». Angelo Sanzio ha poi parlato di progetti futuri: «Mi piacerebbe andare all’Isola dei Famosi, è un mio progetto. Spero almeno di poter fare il provino». Ma vorrebbe anche tornare nei salotti di Pomeriggio 5: «E sto continuando la produzione dei miei profumi». Ma non è finita qui: «Mi piacerebbe fare delle comparsate nei film. Non voglio fare l’attore, non mi piace la recitazione, ma l’idea del cinema comunque mi affascina».



