Jessica Alves, ex Ken Umano provoca gli hater/ Deretano in mostra: “Vivo la mia vita”

Il cambiamento di Rodrigo Alves, noto anche come Ken umano, in Jessica Alves ha lasciato il mondo del web sorpreso e perplesso. Inutile dire che l’ennesimo stravolgimento chirurgico del personaggio televisivo che tanto ha fatto discutere in questi anni per i suoi interventi eccessivi ha scatenato un bel po’ di polemiche. I social di Jessica sono infatti pieni di commenti negativi e accuse di vario genere, motivo per il quale ha deciso di dire la sua, replicando a chi la insulta. Con una foto provocatoria in cui mostra tutte le sue nuove forme da donna – e un lato B piuttosto prorompente – Jessica Alves si dice pronta a cancellare tutti i commenti negativi e bloccare tutti coloro che la insulteranno nel suo profilo Instagram.

Jessica Alves furiosa: “Basta commenti negativi, vi blocco!”

“Le persone giudicano l’ignoto e ciò che non si adatta agli standard tradizionali stabiliti dalla società, – ha esordito Jessica Alves nel suo lungo sfogo su Instagram, per poi aggiungere – vivo la mia vita migliore, non faccio male a nessuno e mi dispiace se la mia felicità e il mio stile di vita sontuoso vi danno fastidio”, scrive ancora l’ex Ken Umano che invita tutte queste persone a farsi i fatti loro. Così annuncia che “I commenti NEGATIVI verranno eliminati e l’utente verrà bloccato!” Jessica Alves è dunque determinata a non farsi insultare ulteriormente sui social. D’altronde solo pochi giorni fa hanno fatto discutere le dichiarazioni in cui ammetteva di voler diventare “una madre e avere un figlio. Mi immagino mentre mi prendo cura di questo piccolo e sto con qualcuno che mi ama per quello che sono e che ama nostro figlio”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA