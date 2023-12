Angelus Santo Stefano 2023 con Papa Francesco/ Diretta video: il Protomartire e il perdono cristiano

ANGELUS DI PAPA FRANCESCO PER SANTO STEFANO 2023: INFO DIRETTA VIDEO STREAMING E TV

Si rinnova anche oggi la tradizione della Chiesa subito dopo il Santo Natale: l’appuntamento è con l’Angelus di Papa Francesco nel giorno di Santo Stefano Protomartire della Chiesa, come sempre alle ore 12 dal balcone di Piazza San Pietro. La recita dell’Angelus di Santo Stefano, accompagnata dal messaggio di Papa Francesco subito dopo la benedizione Urbi et Orbi professata ieri all’intera cristianità, sarà possibile seguirlo in diretta tv su Rai 1 e Tv2000 e in diretta video streaming sul canale YouTube di Vatican News e Raiplay-Rai 1.

DALLA SIRIA/ Mons. Audo: tra le macerie e le bombe cerchiamo i segni della presenza di Dio

Con due guerre internazionali che continuano ad imperversare tra Medio Oriente ed est Europa, con il problema della fame e della povertà mondiale, Papa Francesco ritornerà oggi durante l’Angelus di Santo Stefano a rivolgersi alla cristianità, portando davanti l’esempio e la testimonianza del Protomartire cristiano per eccellenza. «Dio ama così e anche a noi ci chiama a fare lo stesso: accogliendo, proteggendo e rispettando gli altri. Pensare a tutti, pensare a chi è emarginato, a chi in questi giorni è lontano dalla gioia del Natale. Pensiamo a tutti con la gentilezza di Dio. Ricordare questa parola: la gentilezza di Dio», spiegava Papa Francesco nell’Angelus della Vigilia di Natale.

DA GAZA/ Suor Nabila: il 90% dei cristiani è senza casa e lavoro, abbiamo bisogno di pace e giustizia

CHI ERA SANTO STEFANO, PROTOMARTIRE DELLA CHIESA: LA FESTA OGGI 26 DICEMBRE

In attesa dell’Angelus in diretta con Papa Francesco, occorre fissare per bene chi sia l’autentico protagonista della festa celebrata ogni anno dalla Chiesa Cattolica il 26 dicembre: Santo Stefano è stato Diacono e testimone di Gesù nei primissimi anni successivi alla Resurrezione del Figlio di Dio, riconosciuto nella storia della cristianità come autentico primo martire morto difendendo la fede in Cristo. Da tradizione, la Chiesa il giorno dopo la celebrazione del Natale – con cui Gesù ha cominciato la sua opera nel mondo – concede gli onori della memoria storica a chi per primo è morto per annunciare la verità di quel “Figlio dell’Uomo” nato a Betlemme 2023 anni fa.

DAL SUD SUDAN/ Tribù, sfollati e troppe armi, ma la speranza sono i giovani

Santo Stefano, il discepolo per primo morto nel nome di Gesù di Nazareth, venne condannato dai Giudei e dal sommo sacerdote Caifa, lo stesso che poche settimane prima inviò il Cristo da Ponzio Pilato per la crocifissione. «Quelli, alzando grandi grida, si turaron le orecchie e tutti insieme gli si avventarono addosso e trascinatolo fuori della città si diedero a lapidarlo, deponendo le loro vesti ai piedi d’un giovane chiamato Saulo. E lapidarono Stefano che pregava dicendo: “Signore Gestì, ricevi il mio spirito”, e ad alta voce: “Signore, non imputare loro questo peccato”», si legge negli Atti degli Apostoli, il medesimo passo contenuto nella Prima lettura della Liturgia del 26 dicembre.

L’ANGELUS DI SANTO STEFANO DELLO SCORSO ANNO: PAPA FRANCESCO E IL PERDONO

Il legame tra Santo Stefano e la storia della cristianità è splendidamente ricordato dal Papa Emerito Benedetto XVI – tra pochi giorni ricorre il primo anno dalla morte di Joseph Ratzinger – durante l’Angelus di Santo Stefano 2007: «Il legame profondo che unisce Cristo al suo primo martire Stefano è la Carità divina: lo stesso Amore che spinse il Figlio di Dio a spogliare se stesso e a farsi obbediente fino alla morte di croce (cfr Fil 2,6-8), ha poi spinto gli Apostoli e i martiri a dare la vita per il Vangelo. Bisogna sempre rimarcare questa caratteristica distintiva del martirio cristiano: esso è esclusivamente un atto d’amore, verso Dio e verso gli uomini, compresi i persecutori».

Nell’Angelus di Santo Stefano recitato lo scorso 26 dicembre 2023, Papa Francesco sottolineò il forte valore di testimonianza che il perdono cristiano “passa” dalla vicenda storica del discepolo massacrato per la sua fede: «la parola martire significa testimone: i martiri sono testimoni, cioè fratelli e sorelle i quali, attraverso le loro vite, ci mostrano Gesù, che ha vinto il male con la misericordia». Ognuno di noi può migliorare la testimonianza attraverso la carità, la fedeltà alla Parola di Dio e il perdono: così Papa Francesco concluse l’Angelus lo scorso anno invocando la centralità del perdono nello spirito cristiano ereditato anche tramite Santo Stefano Protomartire, «È il perdono a dire se davvero pratichiamo la carità verso gli altri e se viviamo la Parola di Gesù. Il “per-dono” è infatti, come indica la parola stessa, un dono più grande, un dono che facciamo agli altri perché siamo di Gesù, perdonati da Lui. Io perdono perché sono stato perdonato: non dimentichiamo questo».













© RIPRODUZIONE RISERVATA