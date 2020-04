Angharad Wood, fidanzata Riccardo Scamarcio/ L’ultima vacanza prima della quarantena

Pubblicità

Angharad Wood e il fidanzato Riccardo Scamarcio hanno fatto in tempo a godersi gli ultimi sprazzi di libertà grazie ad una mini gita ad inizio marzo. Una vacanza romantica che ha visto la manager inglese e l’attore italiano a Venezia. Un tour molto semplice della Serenissima, qualche passeggiata romantica, acquisti nei negozi e poco altro. Pagina voltata quindi per Scamarcio, a distanza di tanto tempo dal suo addio a Valeria Golino. La Angharad gli ha rubato il cuore e il loro primo incontro è avvenuto grazie al lavoro. Lei infatti gestisce un’agenzia di management che si occupa di scrittori e attori, ma i fan hanno subito notato qualche forte somiglianza fra il suo volto e quello della Golino. Nessuna rivelazione però da parte di Scamarcio riguardo al suo nuovo amore: tutto in silenzio per gli amanti del gossip, soprattutto perchè la Angharad ama la propria privacy. Anche se nel corso di diversi anni di relazione, la coppia è stata paparazzata in diverse occasioni. La prima volta in cui i due sono finiti nel mirino di Diva e Donna risale infatti all’agosto di due anni fa, quando si trovavano a Firenze.

Angharad Wood, fidanzata Riccardo Scamarcio: una nuova vita romantica

Angharad Wood sembra proprio essere riuscita a regalare una nuova vita romantica al compagno Riccardo Scamarcio. Fra i due procede tutto a gonfie vele, almeno a giudicare dall’assenza di rumors riguardo ad una loro presunta crisi. Ormai tutto dimenticato per l’attore pugliese, soprattutto il fidanzamento di 12 anni che l’ha unito a Valeria Golino. Della Wood però si sa ancora poco, tranne che ha 47 anni e dovrebbe avere una figlia. Le due e Scamarcio infatti sono stati pizzicati da Diva e Donna mentre pranzavano a Roma: poi l’attore ha accompagnato madre e figlia in aeroporto, per un volo diretto a Londra. Oggi, venerdì 24 aprile 2020, Riccardo Scamarcio sarà uno dei protagonisti che vedremo nella prima serata di Canale 5 grazie alla replica di Paperissima. La puntata riguarda l’edizione di sette anni fa, ovvero quando la Wood non esisteva ancora nella mente del giovane attore. Anni in cui la Wood invece, dopo una breve apparizione nella comedy inglese The Rules of Attraction, continuava ad occuparsi con successo della sua agenzia di spettacolo Tavistock Wood. Fra i suoi clienti diversi nomi di spicco internazionali, fra cui la nostrana Alessandra Mastronardi, l’immortale Dustin Offman e i brillanti Dominc West ed Eva Green, ma anche molti altri ancora.



