Riccardo Scamarcio, Incorvaia-Sarcina/ Le ultime news sul triangolo dell’estate 2019

Tra i croccantissimi gossip di questa bollente estate 2019, ricorderemo anche il “triangolo” amoroso che ha visto coinvolti Riccardo Scamarcio, Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Il leader de Le Vibrazioni, ha vuotato il sacco rivelando di essere stato tradito dalla sua ex moglie con l’attore (anche suo migliore amico e testimone di nozze). Secondo l’ex professore di Amici, Clizia e Riccardo avrebbero anche una relazione clandestina in atto. Quali novità ci sono sulla scottante faccenda? L’ultima intervista è stata rilasciata dalla fashion blogger, puntando il dito contro i due uomini. “Scamarcio dice che mi sono inventata la storia del nostro bacio per farmi pubblicità e sfruttare la fine del mio matrimonio con Francesco. Intanto è stato Francesco a raccontare tutto. E prima che questo accadesse io lavoravo di più. Altro che pubblicità. In seconda battuta, in realtà Scamarcio ha parlato tramite un amico. Ma io devo rispondere a Scamarcio o al suo amico? Se deve parlare, parli e io risponderò a lui, non agli amici. Il mondo è fatto di uomini, mezzi uomini, ominicchi e quaquaraquà. Che il signor Scamarcio si prenda le sue responsabilità”, ha “ruggito” Clizia tra le pagine del settimanale Chi.

Riccardo Scamarcio, Incorvaia-Sarcina: le ultime sul triangolo estivo

Clizia Incorvaia ha anche parlato del bacio con Riccardo Scamarcio, specificando di essersi subito tirata indietro: “E’ stata una cosa stupida e priva di senso. Ma ero io che venivo tradita, che restavo a casa da sola, che subivo violenza psicologica. Francesco voleva farmi sentire una nullità, invece io voglio essere una donna forte. Anche per mia figlia. Prima vivevo nel mio mondo fatato, mi sentivo una principessa che voleva essere salvata: adesso so che, se mi salvo, mi salvo da sola. E poi ho capito che è inutile ingoiare tanti rospi per un uomo: anche se lo fai, quell’uomo non si trasformerà mai in un principe”. Dal canto loro, Francesco Sarcina e Scamarcio non hanno dichiarato più nulla, trincerandosi dietro il silenzio. La fashion blogger invece, ha anche cambiato look, a testimonianza della sua volontà di cambiare pagina e buttarsi alle spalle tutta questa triste faccenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA