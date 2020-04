Animali Fantastici 3/ Anticipazioni: scontro epocale tra Gellert Grindelwald e Albus Silente

Pubblicità

Animali Fantastici 3 si farà, non ci sono dubbi, tanto che le riprese sono state interrotte ai nastri di partenda dall’allarme legato al Coronavirus. Al momento risulta veramente difficile dire quando verranno terminate e di conseguenza il momento in cui vedremo il film uscire al cinema. Sono numerosi però i rumors che circolano in rete e che ci regalano informazioni in merito alla pellicola stessa. Tra questi la situazione più interessante è legata a quello che potrebbe essere uno scontro davvero epocale. Dan Fogler ha parlato a Syfy Wire, specificando: “Posso dire che ho letto la sceneggiatura e trovo fantastico lo sviluppo dei personaggi, molto vicino all’andamento del primo film. La storia ci condurrà verso un conflitto epocale con la Seconda Guerra Mondiale sullo sfondo. Posso solo immaginare le epiche scene di battaglia che vedremo“.

Animali Fantastici 3, si doveva partire a Londra ma…

Le riprese di Animali Fantastici 3 dovevano partire a Londra alla fine di marzo, ma ovviamente la pandemia che ha colpito tutto il mondo ha invitato alla prudenza. Il nuovo capitolo della saga prequel di Harry Potter vedrà animarsi attorno allo scontro tra Gellert Grindelwald e Albus Silente prima che il secondo annienti il primo nel 1945. In parte il film verrà girato in Brasile e vedrà alla regia ancora una volta David Yates. Nel cast troveremo attori di assoluto livello come Eddi Redmayne, Johnny Depp e Jude Law. Al loro fianco ci saranno anche Katherine Waterson, Ezra Miller, Callum Turner e anche Jessica Williams. Nonostante le informazioni che circolano inevitabilmente bisognerà aspettare ancora molto prima di tornare in sala. Stasera intanto su Canale 5 potremmo seguire il capitolo numero 2, I crimini di Grindelwald.



