Animali fantastici – I crimini di Grindelwald/ Su Canale 5 il film con Eddie Redmayne

Animali fantastici – I crimini di Grindelwald va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, lunedì 20 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2018 grazie ad una coproduzione tra Stati Uniti d’America Regno Unito ed in particolar modo è stata realizzata dalla casa cinematografica HeyDay Films mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla Warner Bros. La regia di questa pellicola è stata affidata a David Yates con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da J. K. Rowling la quale si è occupata anche della stesura della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Mark Day, il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Philippe Rousselot mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da James Newton Howard. Nel cast sono presenti Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Zoe Kravitz.

Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, la trama del film

Ecco la trama di Animali fantastici – I crimini di Grindelwald. Ci troviamo nell’anno 1927 ed in particolar modo soltanto alcuni mesi più tardi da quanto accaduto a New York. In quell’occasione il giovane mago Newt aveva contribuito in maniera importante alla cattura e quindi all’arresto del potente mago Grindelwald diventato ormai una vera e propria minaccia per tutto il mondo in ragione delle sue mire di conquista. Nonostante il mago sia stato rinchiuso in una delle carceri più sicure di tutti gli Stati Uniti d’America riuscirà grazie al supporto di alcuni fedeli seguaci ad uscire e quindi a tornare in circolazione pericolosamente.

Il mago ha deciso di creare una sorta di armata composta da tutti i maghi del mondo con il principale obiettivo di contrastare tutto quello che non è magico facendolo passare come una minaccia per la sua razza. Insomma un nuovo ed imminente pericolo incombe su tutto il mondo il che induce le forze del bene a doversi organizzare per tempo per contrastare in maniera efficace l’ascesa del potente mago.

In particolare a contrastarlo sarà colui che un tempo era uno dei suoi migliori amici ossia Abus Silente il quale si è reso conto della gravità della situazione per cui inizia a prendere le proprie contromisure facendo leva non solo sulle proprie capacità magiche ma anche e soprattutto sulla conoscenza di alcuni personaggi che potrebbero dargli un aiuto rilevante ed assolutamente indispensabile.

In particolare Abus Silente essendo stato informato di quanto successo a New York ed in particolar modo di come il giovane mago Newt sia riuscito ad avere la meglio nei confronti del potente Grindelwald decide di contattarlo. Infatti Abus Silente ha grandi aspettative per quello che un tempo è stato peraltro un suo allievo presso la scuola di magia di Hogwarts e quindi ben conosce le sue capacità e le sue caratteristiche. In questa nuova avventura saranno trascinati inesorabilmente anche gli amici di un tempo del giovane mago ossia Tina, Queenie e Jacob. Un’incredibile avventura che vedrà le forze del bene contrastare l’avanzata delle forze del male per uno scontro finale ormai inesorabile dal quale dipenderà il destino del mondo.

Video, il trailer di Animali fantastici – I crimini di Grindelwald



