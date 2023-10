Anita contro Heidi al Grande Fratello: “Le serve un bagno di umiltà”/ Lei sbotta: “Immatura, ruota di scorta”

Anita Olivieri e Heidi Baci, scoppia la lite in diretta al Grande Fratello 2023

Torna ad accendersi lo scontro nella Casa del Grande Fratello 2023 tra Anita Olivieri e Heidi Baci. Tra le due non corre buon sangue e negli ultimi giorni la rivalità si è riaccesa a causa di stoccate nate per la nomination. Heidi si era detta convinta che Anita sarebbe uscita lunedì scorso e invece così non è stato. Venuta a sapere di queste considerazioni, Anita si è lasciata andare ad uno sfogo contro Heidi in confessionale.

“Se non ci fossero Massi e Vittorio quale sarebbe il tuo ruolo qui? – è sbottata Anita – Secondo me i piani che si era fatta Heidi stanno un po’ cambiando. Io mi stavo sentendo male per il palo, stavo ridendo da sola! Un bagno di umiltà ogni tanto serve, lei è troppo sicura di se. Ogni tanto qualche porta in faccia secondo me fa bene, io comunque felicissima!”

Anita Olivieri e Heidi Baci rivali per la bellezza? Cesara Buonamici insinua il dubbio

“Io non capisco qual è il suo problema che ogni tanto deve attaccarmi. – ha invece replicato Heidi chiacchierando con alcune gieffine – Non è acerrima nemica, è solo immatura. È la ruota di scorta!” Il confronto continua in diretta su Canale 5, quando Anita cerca di spiegare il perché di questa rivalità con Heidi: “Io ho un bel rapporto con tutti tranne che con lei. Io so di trasmettere emozioni e questo per me è importante.” E se Cesara Buonamici cita il fattore bellezza come metro di confronto/scontro da loro, Anita nega ma Heidi si dice d’accordo, facendo riferimento ad alcune battute della rivale sul suo “metro e quaranta”.

