Jessica Morlacchi e Luca Calvani, dalla lite al riavvicinamento al GF 2024

Nella Casa del Grande Fratello 2024, dopo alcuni dissapori, il rapporto di amicizia tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi sembra essersi ripristinato. La cantante aveva parecchio sofferto l’avvicinamento dell’attore alla sua “nemica” Helena Prestes, della quale aveva preso apertamente le difese quando è stata attaccata da una buona parte della Casa; alla fine i due amici sono arrivati al chiarimento e c’è stato anche un divertente siparietto, svelato nella scorsa puntata, in cui Luca avrebbe dato un bacio sulla guancia a Jessica.

Tuttavia molti telespettatori ipotizzano che la cantante possa essersi presa una cotta per l’attore, che però è felicemente fidanzato da diversi anni con il suo compagno Alessandro Franchini. Proprio quest’ultimo non nutrirebbe una particolare simpatia nei confronti della cantante, considerata troppo vicina al suo fidanzato, e lo dimostrerebbero alcuni indizi social prontamente scovati dal mondo web.

Alessandro Franchini, mosse social “contro” Jessica Morlacchi: cosa succede

Come fatto notare da Blog Tivvù, Alessandro Franchini avrebbe seminato alcuni indizi social non indifferenti e relativi ad una presunta antipatia nei confronti di Jessica Morlacchi. Il fidanzato di Luca Calvani, innanzitutto, avrebbe messo un like ad un commento di un utente che ha criticato la cantante per l’eccessiva vicinanza a Luca nella Casa del Grande Fratello 2024. Questo il commento in questione, indirizzato dall’utente al fidanzato dell’attore: “Sta Jessica non ha un minimo di rispetto nei tuoi confronti ed è veramente brutto perché non si parla di solidarietà ma di rispetto e tu lo meriti“.

Ma ci sarebbero altri indizi social, come il fatto che Alessandro su Instagram segue Helena ma non Jessica, oltre ad una foto da lui ricondivisa sulle sue Instagram stories che mostra Luca e Helena insieme, dando sostegno a quest’ultima. Ci sarà modo per Alessandro Franchini di entrare nella Casa, riabbracciare il suo Luca e magari confrontarsi con la voce dei Gazosa?