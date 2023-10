Anita e Angelica fuori da Grande fratello 2023?/ Web chiede squalifica: le frasi su Beatrice indignano e…

Grande fratello 2023, Anita Olivieri e Angelina Baraldi attaccano Beatrice Luzzi

Mentre cresce l’attesa generale per la nuova e 13a puntata in onda lunedì, il Grande Fratello 2023 diventa un thread di discussione accesa online per via del trio Anita Olivieri, Angelica Baraldi e Beatrice Luzzi. Le tre concorrenti competitor in corsa al gioco per un posto di accesso alla finale di Grande fratello 2023, sono protagoniste di un caso social del gioco nella Casa più spiata d’Italia, che vede Angelica Baraldi e Anita Olivieri tacciate di muovere un attacco di cattiveria gratuita verso Beatrice Luzzi, che sarebbe peraltro vittima del gruppo di inquilini come il branco Questo, per le varie contestazioni che si aprono nel web sul Grande Fratello 2023.

E a indignare l’occhio pubblico attivo nel web, fino all’accusa online mossa alle due gieffine accusate, sono le parole ritenute come delle offese di Angelica Baraldi e Anita Olivieri verso Beatrice Luzzi. Più precisamente, l’attacco delle prime si avvia testualmente: “Sí, se incroci lo sguardo è finita ed è tipo Medusa”, dichiara Angelica, seguita poi da Anita, che rincara la dose

dichiarando: “Sai cosa dovremmo fare? Che appena la guardi siamo tipo svenute… Dovremmo farlo però, dovremmo buttarci proprio a terra”. Poi é la volta delle parole di Anita Olivieri, ritenute le più cattive tra le dichiarazioni rilasciate alle spalle di Beatrice Luzzi: “Mi ha detto nel letto che è innamorato di Samira ahahahaha Cl VEDIAMO IN CLIP, questo si chiama Karma, non me ne frega niente di lei”.

Menzionata anche Samira Lui, nel caso di Grande fratello 2023

E il riferimento é all’eliminata dal gioco passata al centro di un’altra polemica web, Samira Lui.

Sulla base delle dichiarazioni critiche rilasciate da Anita e Angelica sul conto di Beatrice, intanto, il popolo del web avanza in massa, via social, la richiesta di una squalifica delle prime, in una resa giustizia in favore di Beatrice. Che la produzione di Grande fratello 2023 possa accogliere la richiesta dell’occhio pubblico nel web, aprendo ad una messa in discussione delle concorrenti finite nel mirino dell’accusa, in puntata, al reality condotto da Alfonso Signorini?

