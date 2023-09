Anita Oliveri, accuse contro Heidi Baci al Grande Fratello 2023/ Lei sbotta “fa finta di essere diretta, ma…”

Anita Olivieri contro Heidi Baci: scontro al Grande Fratello 2023

Scintille al Grande Fratello 2023 tra Anita Olivieri e Heidi Baci. L’antipatia reciproca è ormai un dato di fatto e, negli ultimi giorni, è soprattutto l’affaire tra Heidi e Massimiliano Varrese a scatenare le tensioni. Nella puntata di questa sera arriva un confronto tra le due, con Anita che non considera la coinquilina del tutto sincera: “Tutto ciò che dicevo lo mostravate. Io le cose gliele ho dette in faccia, lei no. Quindi questa è la grande differenza“.

Secondo la ragazza, Heidi si starebbe avvicinando a diversi uomini della Casa e anche per Varrese l’interesse sembra essere evidente, nonostante la Baci lo abbia smentito: “Nel video succede che dico: ‘Ho visto Heidi guardare Massimiliano’. È falso questo? Seconda cosa, Giuseppe dice: ‘Lo fa anche con Paolo’, ma non c’è il verbo nel video. Non ho mai detto che lei ci prova. Ma il tuo modo di essere è così con tutti. Quello che penso non lo devo giustificare. Sono venuta da te e ti ho detto: ‘Ti ho vista un sacco di volte andare da Massimiliano’“.

Heidi Baci attacca Anita: “È sempre in mezzo e critica“

Heidi Baci prende parola e accusa Anita Olivieri di essere sempre al centro delle discussioni e, con fare critico, avere sempre la sua da dire: “Ognuno può avere la sua idea, ma lei è sempre in mezzo e critica. Sempre lì che ha qualcosa da dire, poi non è chiara. Fa finta di essere una persona diretta, ma non è così“. Dallo studio, Cesara Buonamici vuole approfondire questa antipatia tra le due coinquiline del Grande Fratello Vip 2022, chiedendo ad Anita se ritiene Heidi una gatta morta.

La ragazza risponde: “Heidi non è una gatta morta, ma è una persona attiva, quindi lo è anche con gli uomini. Io non sono una persona che va dai ragazzi, tu sì. Ci sono i video“. Di contro, l’opinionista chiede alla Baci se considera la ‘rivale’ invidiosa, e lei ammette: “Non penso sia invidiosa, spero di no. Non so cos’ha, non avevo nulla contro di lei“. Ad accendere la miccia è stato soprattutto il rapporto piuttosto misterioso tra Heidi e Massimiliano. Nonostante il rifiuto da parte della ragazza, Anita è convinta che lei sia realmente interessata all’attore, perlomeno in un primo momento: “A Heidi 100% le piaceva prima Massimiliano, adesso non so“.

