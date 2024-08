Poco fa è spuntato un indizio sui social che riguarda l’ex gieffina Anita Olivieri, che nella scorsa edizione del Grande Fratello ha fatto molto parlare di sé. Insieme a Beatrice Luzzi e Perla Vatiero è stata senza dubbio una delle concorrenti più chiacchierate in assoluto, specialmente per aver lasciato il fidanzato Edoardo Sanson durante il programma ed essersi innamorata di Alessio Falsone. Poche settimane fa, però, anche la loro storia è naufragata. I due hanno fatto un annuncio su Instagram scrivendo di essersi lasciati con rispetto, di volersi ancora molto bene e di stimarsi a vicenda.

Poche ore fa, però, spunta una segnalazione: Anita Olivieri ha un nuovo fidanzato. A riportare lo scoop è stata Deianira Marzano che ha ricondiviso il messaggio di una fan: “Bellezza, ho uno scoop su Anita Olivieri e sul suo flirt dopo che ha sc**to le p***e con un probabile ritorno con Falsone”. La seguace della regina del gossip ha poi continuato, svelando che il nome del presunto nuovo fidanzato sia Nicolò Conti, un ragazzo molto ricco e benestante. “Si scambiano segui da metà luglio con vari like di lei a tanti post di lui anche vecchi”, scrive sempre la fan, aggiungendo una foto di lui, che a quanto pare dal 18 luglio ha iniziato a metterle moltissimi like.

Anita Olivieri, nuova fiamma dopo il Grande Fratello: mossa di marketing o amore vero?

Anita Olivieri sta con un nuovo ragazzo? A quanto pare sì, ma i due non hanno ancora confermato nulla. Si tratterebbe di Nicolò Conti, ragazzo con cui Anita Olivieri era fuori a cena. Nella foto dei due beccati insieme si vede un posto molto romantico, un tavolo per due e qualche sguardo molto dolce. Sarà lui il vero amore della sua vita? Dopotutto Anita Olivieri ha affascinato molti, fuori e dentro la casa del Grande Fratello 2024, mostrando una fortissima personalità e di avere molti obiettivi nella sua vita.

Nella casa ha lottato spesso con Beatrice Luzzi, con la quale è sempre stata in disaccordo anche dopo la fine del famoso reality. Che questa nuova storia sia solo una mossa di marketing per far parlare di sé? I dubbi sono tanti, ma solo presto si saprà la verità. Intanto, Alfonso Signorini si prepara per la nuova edizione del Grande Fratello 2024, che andrà in onda da settembre su Canale 5. Chi sarà nel cast? Anche qui, armiamoci di pazienza per scoprire i nuovi volti del reality più amato d’Italia.