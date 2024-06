Edoardo Sanson, ex di Anita Olivieri, nuovo tronista di Uomini e Donne?/ “Contattato, lui ha risposto…”

Edoardo Sanson sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne dopo la rottura con Anita Olivieri?

Chi ha seguito l’ultima edizione del Grande Fratello ha imparato a conoscere la storia di Anita Olivieri e del suo ormai ex fidanzato Edoardo Sanson. I due hanno avuto una storia durata circa 10 anni, della quale spesso Anita ha parlato durante la sua avventura nella Casa di Cinecittà. Edoardo le ha poi fatto una sorpresa per San Valentino, durante la quale si sono scambiati un bacio appassionato e la promessa di ritrovarsi fuori. Tuttavia, l’ingresso di Alessio Falsone al Grande Fratello ha cambiato tutto: Anita ha ceduto all’attrazione per il nuovo concorrente, chiudendo la storia con Edoardo da dentro la Casa di Canale 5.

Una decisione che ha scatenato molte critiche nei confronti di Anita Olivieri e altrettante simpatia per Edoardo Sanson. Motivo per il quale, le voci di una sua partecipazione a Uomini e Donne, diffusasi recentemente, hanno sollevato grande curiosità in chi ha seguito la storia.

Edoardo Sanson contattato per un provino a Uomini e Donne? “Cosa ha risposto”

Stando a quanto fa sapere MondoTV24, pare che Edoardo Sanson sia stato contattato per fare un provino da tronista per Uomini e Donne. “Un mese e mezzo fa, Edoardo Sanson, secondo fonti vicine e veritiere del nostro portale televisivo MondoTV24, è stato contattato per fare un provino in qualità di Tronista a Uomini e Donne. – si legge – Provino, per il dating show di Maria De Filippi, mai fatto, in quanto Edoardo non era sicuro di voler fare questo tipo di televisione.” Edoardo, insomma, avrebbe rifiutato la proposta arrivata da Uomini e Donne, non avendo intenzione di buttarsi nel mondo dello spettacolo, almeno non in questo modo. Il che, in effetti, concorda con la versione data di lui dalla sua ex fidanzata, nonché dal comportamento riservato avuto fino ad oggi da Sanson.

