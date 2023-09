Anita Olivieri, chi è la concorrente del Grande Fratello 2023/ “All’apice del mio lavoro, ho capito che…”

Anita Olivieri, concorrente del Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023 accoglie tra le mura di Cinecittà anche Anita Olivieri, giovane ragazza e neo-concorrente NIP, ovvero non famosa. Anche lei fa parte del cast di questa nuova edizione, e la sua clip di presentazione ci anticipa qualcosa in più della sua vita e del suo lavoro: “Ciao, sono Anita, ho 26 anni. Lavoro nel marketing, in una grande azienda di automotive, dove mi occupo di comunicazione, brand e marketing in generale“.

Grande Fratello 2023, 1a puntata/ Concorrenti, diretta: prime nomination e 5 concorrenti nel tugurio

Per quanto riguarda il privato, il suo cuore è al momento libero. Nessun fidanzato all’orizzonte, soltanto una tenera compagnia che le riempie le giornate di coccole e affetto: “Non sono fidanzata, ma vivo con un gatto che basta e avanza“. Per Anita sono state fondamentali le presenze di due pilastri femminili della sua vita: “Io sono cresciuta tra mia madre e mia nonna, due modelli femminili completamente opposti. Mia madre mi ha sicuramente trasmesso il modo rigido di vivere alcune cose della vita, e che per grandi risultati bisogna fare grandi sacrifici“.

Cesara Buonamici, prima gaffe al Grande Fratello 2023/ Spoilerata l'esistenza del tugurio ai concorrenti

Anita Olivieri e l’opportunità tv: “Guardo quella Porta e mi sento libera“

Se la mamma le ha impartito rigidi insegnamenti, nella figura della nonna Anita Olivieri ha trovato un esempio di libertà. “La più pazza di tutte è mia nonna, un’anima libera, infatti la invidio molto da questo punto di vista“, confessa nella clip di presentazione per il Grande Fratello 2023.

La giovane concorrente ha svelato di essersi data parecchio da fare per realizzare i suoi sogni lavorativi: “Nella vita mi sono fatta il mazzo. Ho studiato tanto, ho due lauree, triennale e magistrale, e ho preso un master a 25 anni“. Tuttavia, è arrivata ad un momento di incertezza pensando al suo futuro. Spera che, oltrepassando la fatidica Porta Rossa e affrontando questa esperienza nel reality, possa trovare le risposte che cerca: “Arrivata all’apice del mio momento lavorativo, lì ho capito che non sapevo cosa stavo facendo, non ero felice. È il motivo per cui sto qui. Io guardo quella Porta e mi sento libera, mi sento di potermi esprimere più di quanto possa fare qui fuori“.

CONCORRENTI GRANDE FRATELLO 2023, CHI E' ENTRATO NELLA PRIMA PUNTATA?/ Anita e Giuseppe Garibaldi gli ultimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA