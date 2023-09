“Anita Olivieri è fidanzata”: bomba di Clarissa Selassiè/ “Sta con Edoardo da 10 anni, lui mi ha contattato…”

Anita Olivieri è fidanzata? Clarissa Selassiè sgancia la bomba

Anita Olivieri è entrata nella casa del Grande Fratello 2023 da single, ma subito dopo il suo ingresso nel bunker di Cinecittà, sul web, sono spuntati rumors sulla presenza di un presunto fidanzato. A sganciare la bomba su Anita Olivieri è stata Clarissa Selassiè che, ospite di Casa Sdl, il format social condotto da Giovanna Abate e Gabriele Parpiglia, ha svelato di conoscere il fidanzato della gieffina e di averlo sentito. Clarissa, rispondendo alle domande sull’attuale edizione del reality, ha ammesso di non seguire troppo il programma, ma di essere a conoscenza di un dettaglio importante sulla vita privata di Anita.

Clarissa ha così raccontato di avere degli amici con Anita e di essere stata contattata da Edoardo, il ragazzo con cui sarebbe attualmente fidanzata Anita, stando alle parole dell’ex vippona. Secondo Clarissa, Anita ed Edoardo sarebbero fidanzati da dieci anni e si sarebbero visti fino a due giorni prima del suo ingresso nella casa.

Le parole di Clarissa Selassiè su Anita Olivieri

“Ho amici in comune con il fidanzato di Anita Olivieri e so per certo che è fidanzata anche se lei, nella clip di presentazione, ha detto che è single”: comincia così lo scoop esclusivo lanciato da Clarissa Selassiè su Anita Olivieri a Casa SDL. “Amici del suo fidanzato mi hanno chiamata chiedendomi se potessero aver tagliato la clip o se gli autori potessero averle detto di presentarsi in quel modo perché loro mi hanno detto che sono fidanzati da dieci anni“, ha aggiunto la Selassiè.

“Si chiama Edoardo, ma non ricordo il cognome. Lui è super deluso e mi ha proprio contattato dicendomi che lui l’ha supportata sulla scelta di andare al Grande Fratello, ma da fidanzati. Lui sono fidanzati da 10 anni e mi ha raccontato che da quando è iniziato il programma, la famiglia di lei gli ha voltato le spalle”, ha concluso Clarissa.

