Grande Fratello 2023, 6a puntata/ Diretta e nomination: nuovo confronto tra Massimiliano e Heidi?

Grande Fratello 2023 torna in onda oggi, giovedì 28 settembre, in prima serata su canale 5, con la sesta puntata. Quello in onda oggi è il secondo appuntamento settimanale con il reality show che, dopo una partenza in sordina, sta cominciando a regalare dinamiche interessanti. Alfonso Signorini, con Cesare Buonamici e Rebecca Staffelli, è pronto ad intrattenere i telespettatori raccontando cos’è successo nella casa negli ultimi giorni. I concorrenti sono ormai divisi in due gruppi: da una parte ci sono coloro che vivono nella casa e, dall’altra, ci sono i tuguriati.

Le tensioni, anche i concorrenti dello stesso gruppo, sono sempre più evidenti e, con l’esito del nuovo televoto, potrebbero nascere altri contrasti. Nel corso della scorsa puntata, al televoto, sono finiti Grecia Colmenares, Arnold, Giselda e Vittorio e Beatrice Luzzi. Il televoto è al positivo: il pubblico, infatti, è stato chiamato a scegliere il preferito. Il vincitore del televoto guadagnerà l’immunità per le nuove nomination.

Massimiliano Varrese contro Heidi e Angelica?

Tra i protagonisti della nuova puntata del Grande Fratello 2023 ci sarà sicuramente Massimiliano Varrese. L’attore ha ammesso di provare un interesse nei confronti di Heidi, interesse che, però, non è corrisposto. Dopo un primo confronto in prima serata, i rapporti tra i due si sono decisamente raffreddati e a difendere la 26enne è stata Angelica che, invece, ha avuto una dura discussione con Massimiliano che non ha gradito i termini usati dalla coinquilina. Spazio, poi, alla struggente storia di Letizia Petris che ha ricordato il padre morto con cui aveva un rapporto davvero speciale.

Nel corso della serata, inoltre, Signorini potrebbe parlare anche dell’amicizia nata tra Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi. Le due attrici non sono riuscite ad integrarsi totalmente nel gruppo trovando un sostegno l’una nell’altra. Divise dal tugurio, questa sera, si riuniranno? Al termine della puntata, poi, ci saranno le nuove nomination che porteranno all’apertura di un nuovo televoto.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

La diretta del Grande Fratello 2023 è visibile su Mediaset Extra, al canale 55 del digitale terreste, sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Infinity, disponibile sia come sito che come applicazione. Su Mediaset Infinity, inoltre, è possibile seguire anche la diretta streaming delle puntate serali, contemporaneamente alla diretta televisiva. Inoltre, si possono rivedere anche le puntate precedenti e le clip dedicate ai vari argomenti affrontati nel corso della serata.

