Anita Olivieri è fidanzata?/ Lei si dichiara single al Grande Fratello 2023, ma spunta una strategia

Anita Olivieri fidanzata o single?

Bellissima e con tanta voglia di vivere totalmente l’avventura nella casa del Grande Fratello 2023, Anita Olivieri ha fatto parlare subito di sè a causa della sua vita privata. Nel bunker di Cinecittà si è presentata come una ragazza single, ma sul web si sono dubito diffuse segnalazioni in merito alla presenta di un presunto fidanzato. A fare chiarezza è stata poi lei stessa ammettendo di aver avuto una relazione importante con Edoardo con cui, però, dopo vari alti e bassi, è finita a causa dei troppi impegni di lavoro di lui. Nonostante Anita continui a dichiararsi single, le segnalazioni sulla sua vita sentimentale non si placano.

Deianira Marzano e Amedeo Venza continuano a ricevere segnalazioni su Anita che, a detta di qualche utente, non avrebbe raccontato totalmente la verità e starebbe portando avanti una strategia.

Le segnalazioni ricevute da Deianira Marzano su Anita Olivieri

Stando ad una segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano, Anita Olivieri, all’interno della casa del Grande Fratello 2023, non sarebbe totalmente sincera. “Ciao Deia, una mia amica di Roma è una collega di lavoro del fidanzato di Anita del Grande Fratello. Ha detto che stanno ancora insieme ma per entrare al Gf ha dovuto dire di essere single, poi ha anche detto che lei segue da anni il Grande Fratello e probabilmente creerà qualche ship per andare avanti nel gioco. Ma lui è molto tranquillo” – la segnalazione ricevuta da Deianira, ma anche da Amedeo Venza come riporta il portale Blogtivvu.

Quale sarà, dunque, la verità? Alfonso Signorini proverà a fare luce sulla vita sentimentale della Olivieri nel corso delle prossime puntate del reality show?

