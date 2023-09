Anita Olivieri famosa prima del Grande Fratello 2023?/ Protagonista di un noto spot pubblicitario…

Anita Olivieri famosa prima del Grande Fratello 2023?

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2023 che stanno maggiormente scatenando la curiosità del popolo del web c’è sicuramente Anita Olivieri. La bellissima 26enne romana è entrata nel bunker di Cinecittà da single, ma intorno alla sua vita privata, non si placano i pettegolezzi per il rapporto con l’ex fidanzato. Intorno ad Anita, tuttavia, nelle scorse ore, si è sviluppata anche un’altra voce. Guardando attentamente Anita, c’è chi ha riconosciuto in lei una bambina protagonista di un famoso spot pubblicitario.

Ad indagare sul passato di Anita sono stati così gli autori del GF Party che hanno svelato il passato famoso di Anita. Prima di entrare nella casa di Cinecittà, infatti, Anita, da bambina, è stata la protagonista di un famoso spot pubblicitario trasmesso sia da Mediaset che dalle reti Rai.

Anita Olivieri protagonista di uno spot Pampers

Nel corso dell’ultima puntata del Gf Party, Annie Mazzola che conduce il programma insieme ad Andrea Dianetti, ha svelato al pubblico il passato glorioso di Anita. “La nostra cara amica Anita non è nuova alle telecamere: lei era attrice già in fasce e non per capelli. Anita è quella che si è fatta la cacca addosso!“, le parole della Mazzola.

Il video dello spot è presente anche sul profilo Instagram di Anita che, attualmente, conta più di 12mila followers. La rivelazione, naturalmente, ha scatenato la reazione del popolo del web che continua a non appassionarsi al reality che continua a perdere ascolti e consensi.

