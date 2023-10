Anita Olivieri in crisi per il fidanzato Edoardo: “Non so cosa provo”/ “Forse si è stufato e non mi guarda”

Anita Olivieri e i mille dubbi sul (ex?) fidanzato Edoardo al Grande Fratello 2023

Anita Olivieri continua ad avere forti dubbi su quelli che sono i suoi sentimenti per Edoardo, il suo ex (?) fidanzato. Nonostante parli di rapporto finito, o comunque in pausa, la gieffina continua a pensare a lui e a parlarne spesso con le amiche. È quanto accaduto di recente durante una chiacchierata con Letizia e poi anche con Giuseppe Garibaldi.

Grande Fratello 2023, 12a puntata/ Diretta ed eliminato: Heidi Baci torna per un confronto con Massimiliano?

“Io qua non ho gli strumenti per pensare a lui, è una cosa che si deve vedere stando con lui.” ha spiegato Anita in sauna, ammettendo di non comprendere bene i suoi sentimenti. In un’altra occasione ha invece spiegato: “Il punto sono io fra di noi, non è lui. L’ho sempre detto. È un mio problema, non tanto il suo. Io gli ho solo dimostrato ancora di più che quello che dicevo è sempre stata la realtà. Ossia che se io sono interessata a lui quando stavo con lui, io stavo solo con lui, non è che facevo la cretina. Però ora è diverso perché non stiamo insieme.”

Giselda Torresan, gaffe al Grande Fratello 2023 su Heidi Baci e Massimiliano Varrese/ "Domani viene mamma…"

Anita Olivieri in crisi: “Edoardo? Non so cosa devo pensare”

Anita Olivieri è ancora legata al suo ex Edoardo, motivo per il quale ha poi aggiunto: “Io ho tutti questi milioni di pensieri, che devo fare. Non so, magari si è stufato e manco guarda più. Quindi non riesco più a riconoscere le emozioni vere da quelle finte. “

I dubbi sono davvero tanti per la gieffina, che ammette: “Non so che devo fare. Se devo stare da sola, non capisco. Però va bene così, che devo fare. Non capisco un cavolo. È chiaro che avrei preferito entrare qui senza questa cosa, perché avrei avuto la testa libera, invece così non so che cosa devo pensare. Qua sono zero ma io faccio un sacco con i ragazzi. Mi diverto, flirto, mi piace, mi diverto tantissimo a farlo.” Chissà che Signorini non decida di convocarlo nella Casa del Grande Fratello per un confronto.

Grande fratello 2023: Samira, Valentina e Rosy a rischio, Grecia salva/ Chi sarà eliminata? Il pronostico

© RIPRODUZIONE RISERVATA