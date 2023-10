Anita Olivieri, nessun provino per il Grande Fratello 2023?/ “Sono stata chiamata. Non ho dovuto…”

Anita Olivieri e la partecipazione al Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023 ha aperto le porte anche ai concorrenti nip. Dopo le ultime edizioni totalmente vip, infatti, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha deciso di realizzare un’edizione mix con concorrenti vip e nip. Tra quest’ultimi c’è la bellissima Anita Olivieri che è la protagonista di diverse discussioni con Heidi Baci. Proprio nel corso di una discussione con quest’ultima, infatti, Anita si è lasciata andare ad un’importante rivelazione sulla sua partecipazione al reality. A quanto pare, infatti, Anita non avrebbe partecipato a nessun provino.

La lite con Heidi è iniziata quando quest’ultima ha scoperto il pensiero di Anita su di lei. Secondo la Olivieri, infatti, la baci ci proverebbe con tutti. “Anita non ci prendiamo in giro. Tu hai detto che io ci provo con tutti. Non dire che era una cosa positiva, del tipo che faccio bene a guardare tutti. È una cosa pesante”, lo sfogo di Heidi a cui ha replicato Anita.

La rivelazione di Anita Olivieri

Anita Olivieri ha così spiegato di aver trovato di cattivo gusto il suo parere sulla sua permanenza nella casa del Grande Fratello 2023 lasciandosi così andare alle dichiarazioni nei suoi confronti. “Che ho detto Anita? Che sei dormiente?”, ha ribattuto Heidi sottolineando la gravità delle parole di Heidi rispetto alle sue.

Tra le due ragazze, così, è nata un’altra accesa discussione nel corso della quale la Olivieri, furiosa, si è lasciata andare ad una rivelazione sulla propria partecipazione al reality. “Io sono stata chiamata, non ho dovuto mandare la richiesta perché non ho bisogno di fare questo programma quindi vai tranquilla“, ha sbottato la Olivieri.

Nessuno si stupisce perché è sempre stato così ma il fatto che ormai non lo nascondono neanche mi fa molto ridere, quest’anno hanno proprio scelto i più coglioni #grandefratello pic.twitter.com/KYTu5f3DcJ — soraya. (@sixofcrovz) October 9, 2023













