Anita Olivieri, nuova lite con Heidi Baci?/ “Pensa che io non abbia carattere e che sia io ad uscire”

Heidi Baci e Anita Olivieri: aumenta la rivalità?

Tra Anita Olivieri e Heidi Baci non c’è assolutamente simpatia. Entrambe giovani e belle, hanno conquistato non solo le attenzioni dei coinquilini, ma anche quelle del pubblico. Dopo essersi confrontate in diretta con l’aiuto di Alfonso Signorini, tra Heidi e Anita sembrava fosse arrivata finalmente la tregua. E, invece, nelle score ore, poco prima della diretta della nona puntata del Grande Fratello 2023, il rapporto tra le due è nuovamente in crisi. Nessuna lite diretta e nessuna discussione, ma alcune frasi dette da Heidi nei confronti di Anita che quest’ultima avrebbe sentito.

La Olivieri, tuttavia, ha deciso di non affrontare apertamente Heidi, ma di aspettare. Sfogandosi con gli altri concorrenti, infatti, Anita ammette di essere delusa dalle parole usate da Heidi nei suoi confronti aggiungendo, però, di non voler arrivare subito ad una conclusione preferendo aspettare la diretta serale per vedere eventuali clip.

Anita Olivieri delusa da Heidi Baci

Anita Olivieri trova in Samira Lui e Giuseppe Garibaldi uno sfogo. Visibilmente turbata e delusa dall’atteggiamento di Heidi Baci nei suoi confronti, la romana si lascia andare ad un amaro sfogo. “Certe persone pensano che io non abbia carattere. Pensa che sia io a uscire, ha detto che io qui non faccio niente. Se stasera non esco, gliene parlo”, le parole che avrebbe detto Heidi e che Anita avrebbe sentito.

Samira e Giuseppe provano a calmarla, ma la Olivieri appare ferma sulla propria posizione. “Due anni fa, mi sarei alzata e avrei discusso. Aspetto stasera, ma pensasse a lei, la sua persona dipende da due persone esterne”, ha aggiunto Anita riferendosi al legame che Heidi ha con Vittorio e Massimiliano Varrese.

