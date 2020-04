Anna Adele Letizia, Paola e Chiara figlie Teo Teocoli/ “Oggi sono cambiato grazie a delle donne speciali..”

Pubblicità

Anna Adele Letizia, Paola e Chiara: tre nomi che di certo non saranno sconosciuti per i fan di Teo Teocoli. Sono infatti le tre figlie che il comico ha avuto con la moglie Elena Fachini, tutte nate a breve distanza l’una dalle altre. La maggiore è Anna Adele Letizia, venuta alla luce alla fine degli anni Ottanta, seguita da Paola due anni più tardi e Chiara solo l’anno successivo. Sono quattro quindi le donne che circondano Teocoli e che lo hanno cambiato nel profondo. “Mio padre mi picchiava e non lavorava”, ha detto l’artista tempo fa a Il Corriere della Sera, “oggi sono cambiato grazie a quattro donne speciali, mia moglie Elena e le mie figlie […] che mi hanno cosparso di zucchero”. Delle tre figlie di Teocoli però non si sa molto. Paola ha partecipato anni fa al concorso internazionale di equitazione di Sanremo, dove ha ottenuto risultati interessanti. In passato ha frequentato il liceo artistico, ma poi ha abbandonato gli studi per un anno, per seguire la sua passione. “E’ nata quando ero piccolissima“, ha detto all’epoca a Sanremo News, “ho iniziato a montare a sei anni. E non ho più smesso. Ho cominciato a fare gare e anche se i risultati non sono sempre propositivi, io insisto imperterrita. Sono un Ariete”.

Pubblicità

Anna Adele Letizia, Paola e Chiara: tre sorelle

Anna Adele Letizia, Paola e Chiara Teocoli: tre sorelle e figlie del comico Teo Teocoli che hanno deciso di tenersi alla larga dal mondo dello spettacolo. Forse è anche per questo che di loro si sa davvero molto poco e lo stesso artista ha fatto sempre molta fatica a parlare di loro. “A 40 anni mi sono innamorato per la prima volta e ho avuto tre figlie”, ha detto in passato a Domenica In, “cercavo l’affetto e l’ho trovato, anche se quando le mie figlie erano adolescenti ho vissuto momenti difficili”. Come padre, Teocoli però non ha mai preteso troppo dalle sue eredi. Soprattutto per le loro passioni, che spesso si sono trasformate in qualcosa di più. Quando Paola ha coltivato l’amore per l’equitazione, Teo non ha preteso risultati da lei. “Lui è contento se io mi diverto, se sono serena”, ha detto diversi anni fa lei a Sanremo News, rivelando anche come sia Teocoli fra le mura di casa. “Sa quando essere spiritoso e farci ridere e quando invece occorre essere molto serio e, se il caso, severo”. Oggi, 26 aprile 2020, Teo Teocoli sarà ospite di Domenica In e i fan vorrebbero tanto sapere qualcosa di più sulle tre figlie. Soprattutto perchè a quanto pare solo due di loro sono sui social e il loro profilo è blindato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA