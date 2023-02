Anna Ammirati, chi è? Da “Monella” di Tinto Brass a Mare Fuori/ Da Graziano Piazza alla figlia Sara

Anna Ammirati, attrice napoletana classe 1979 e volto di “Mare Fuori”, fiction Rai di grande successo, è ospite a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione condotta da Serena Bortone. La sua passione per la recitazione risale all’infanzia, tanto che a soli 8 anni debuttò nell’universo attoriale. Dopo essere diplomata in arte applicata e fotografia e aver conseguito la laurea in Psicologia alla Sapienza di Roma, nel 1997 ottenne il suo primo grande successo, recitando nel film “Monella” di Tinto Brass. Seguirono numerosi successi con registi come Alessandro Genovesi e Fausto Brizzi e fiction del calibro de “L’Allieva” e “Squadra Mobile”.

Sui suoi esordi, al “Corriere della Sera” Anna Ammirati raccontò: “Avevo 8 anni quando feci la mia prima comparsa in ‘Miseria e nobiltà’ di Scarpetta. La passione per il teatro ovviamente non sapevo che cosa fosse, la vera appassionata era mia madre, sognava che io facessi l’attrice e mi portava in giro dicendo a tutti: ‘Mia figlia è bravissima!’. Quando poi ho effettivamente portato avanti questo mestiere, che è molto faticoso, un giorno, scherzando, le ho detto: ‘mi hai rovinato!'”.

ANNA AMMIRATI, VITA PRIVATA: LA FIGLIA SARA AVUTA CON L’ATTORE GRAZIANO PIAZZA

Come dicevamo, Anna Ammirati a soli 19 anni si trovò a lavorare con Tinto Brass: “Avevo 19 anni, vivevo già per conto mio e fu una mia scelta. Ero tormentata, in un certo modo ribelle, quindi non posso dire che sia stata una decisione pensata. La cosa fondamentale era essere indipendente economicamente dalla mia famiglia. Ho incontrato quel regista importante e mi sono sentita gratificata dal fatto che mi avesse scelto. All’epoca, pensai: che vuoi che sia recitare qualche scena nuda. Sì, ero stata sola in quella decisione ed ero anche un po’incosciente”.

A livello di vita privata, Anna Ammirati non condivide molto con il pubblico, ma proprio al “Corriere della Sera” ha parlato della figlia 20enne Sara, nata dall’amore con l’attore Graziano Piazza: “Quando le abbiamo chiesto ‘vuoi fare l’attrice?’, lei ha risposto: ‘No grazie, non voglio fare la vostra vita, non staccate mai'”.











