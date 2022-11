Orietta Berti e la proposta di Playboy e Tinto Brass/ “Faceva film spinti e…”

Orietta Berti, dalla proposta di Playboy alla richiesta di Tinto Brass

Orietta Berti ha rivelato di aver rifiutato proposte economiche importanti nel corso degli anni. L’artista ha ad esempio ricordato di quando rifiutò una proposta di Playboy, che avrebbe voluto metterla senza veli in copertina. Orietta Berti ha spiegato: “Non solo per il pensiero che mia suocera mi avrebbe portato via mio marito. Cinquantacinque anni fa, anche mia mamma era una marescialla”. Proprio per proteggere il marito, la cantante rifiutò una proposta economicamente molto allettante: “Mi dissero al tempo che con i soldi che avrei guadagnato avrei potuto comprare quattro appartamenti, ma intanto avrei messo nel ridicolo Osvaldo”.

Playboy non è stata l’unica tentazione per la Berti: Tinto Brass, regista che ha portato l’erotismo sul grande schermo, avrebbe tanto voluta inserirla in una sua pellicola: “In quel periodo facevano film un po’ spinti, con attrici come Edwige Fenech. Un giorno mi chiamò Tinto Brass, rispose mia mamma: ‘C’è quello che fa tutti quei film sporchi. Invece lui disse: ‘Non la faccio spogliare, deve fare la maggiore’. Tante altre volte mi ha chiamata: ‘Ho una parte per lei’”. Orietta Berti però rifiutò la proposta. L’opinionista del Grande Fratello Vip non ha mai avuto rimpianti e in un’intervista a Panorama ha rivelato: “Sono una che va in giro senza un soldo. Non so neanche cosa prendo al Grande Fratello Vip, fa tutto il mio manager”.

Orietta Berti poco accattivante come opinionista al Grande Fratello Vip? La cantante ha reagito nelle scorse ore alle critiche che le sono state rivolte. L’artista ha spiegato di non volersi snaturare: “Io poco incisiva? Meglio così. Io devo rispettare la mia normalità. Il mio padre spirituale, don Guido Colombo, che ha l’età di mio figlio, mi dice sempre che è felice della mia presenza nel cast del GF Vip perché in questo modo porto in tv la normalità”.

Orietta Berti si è dovuta di recente difendere anche dalla polemica relativa al suo compenso. L’opinionista ha infatti ammesso: “Io mi devo sfogare. Sono stanca di sentirmi dire: “È andata lì per interesse, non perché le piace la trasmissione o adora Alfonso”. Io devo dire a questi signori, che mi mettono sempre parole in bocca che non ho mai detto, che io per venire da te, ho lasciato perdere tre contratti importantissimi di progetti che avrei dovuto rifare. Li ho lasciati perché ti stimo molto e voglio fare qualcosa di nuovo”.

