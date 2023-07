Anna Bischi, chi è la moglie di Ivan Graziani/ “Lo aspettavo sveglia anche fino all’alba, poi arrivava e…”

Anna Bischi, chi è la moglie di Ivan Graziani: dal primo incontro alla nascita dei figli

Anna Bischi è stata la moglie di Ivan Graziani, il cantante e chitarrista morto all’età di 51 anni dopo aver combattuto contro una malattia incurabile. I due si conoscono all’Istituto d’arte di Urbino. Il primo incontro avviene quando sono ancora molto giovani, ma la conoscenza servirà a far scattare la scintilla che li ha tenuti insieme fino alla fine dei giorni dell’artista.

Insieme Anna e Ivan hanno due figli, Filippo e Tommaso. Graziani è innamoratissimo di Anna, al punto che la copertina del primo disco pubblicato dall’artista, «La città che io vorrei», uscito nel 1973, mostra proprio una foto del matrimonio con Anna.

Anna Bischi: “Come sarebbe stato Ivan a 70 anni? Non si sarebbe mai staccato dalla musica”

In un’intervista pubblicato su Il Centro, come riportato da Repubblica, Anna Bischi raccontò quanto il rapporto col marito Ivan Graziani fosse solido, nonostante il lavoro lo tenesse spesso lontano da casa: “Lo aspettavo sveglia anche fino all’alba, poi buttavo la pasta e mangiavamo a quell’ora”.

Nel corso dell’intervista inoltre dichiarò: “Come sarebbe stato Ivan a 70 anni? Lui spesso diceva: quando sarò vecchio mi siederò davanti al fuoco del camino, con la mia pipa. Si vedeva come un gentiluomo di campagna, aveva perfino disegnato una linea di abiti ad hoc. Ma io so che sarebbe stato ancora produttivo, avrebbe ancora scritto musica, fatto concerti. Non si sarebbe mai staccato dalla musica e dal disegno. Ecco, forse avrebbe disegnato di più.”

