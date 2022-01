Anna Bischi mamma Filippo Graziani e moglie di Ivan/ “Padre Godibile e divertente”

Tommaso e Filippo Graziani e la loro madre Anna Bischi hanno trascorso tutta la vita assieme a Ivan Graziani. La donna ha conosciuto il cantante a Urbino, una delle città preferite dal musicista, quando ancora frequentava la scuola superiore mentre lui era già un cantante affermato. Del loro primo incontro la donna ha raccontato a Repubblica di essere stata colpita dalla sua “Riservatezza e la sua originalità”.

Filippo Graziani è il secondo genito del cantante e chitarrista Ivan Graziani che, come suo padre, ha deciso di intraprendere l’attività musicale non appena maggiorenne. Con la sua attività musicale Filippo ha avviato il progetto Viaggi e Intemperie in omaggio a suo padre, morto prematuramente nel 1997 per via di un tumore al colon.

Filippo Graziani sulle orme di suo padre Ivan

Sia Filippo Graziani che Tommaso hanno intrapreso la carriera musicale come loro padre che dalle parole di Anna Bischi è sempre stato un padre: “Godibile e divertente. Non c’era sempre, ma era presente quando c’era bisogno di lui. In certe mattine grigie, fredde, con la neve, lui si svegliava preso e poi diceva a Tommaso: oggi non si va a scuola. E finivamo tutti insieme nel lettone. Ma sapeva anche responsabilizzare”.

Filippo Graziani dopo 25 anni dalla scomparsa di suo padre ha annunciato la prossima pubblicazione di un album interamente dedicato a suo padre con all’interno anche alcuni pezzi inediti. Purtroppo Filippo, come dichiarato al Corriere ha solo ricordi “In gran parte adolescenziali” di suo padre, scomparso quando aveva solo 16 anni, ma ricorda: “Era una persona con i piedi ben piantati per terra, adorava fare il suo lavoro e non la rockstar e quando era a casa era un genitore normalissimo”.

