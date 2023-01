Anna Bonamigo, chi è la seconda moglie di Adriano Panatta/ Le nozze celebrate da Carlo Nordio e…

ANNA BONAMIGO, SECONDA MOGLIE DI ADRIANO PANATTA

Chi è Anna Bonamigo, la moglie di Adriano Panatta? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del weekend di Canale 5 con “Verissimo”, tra i protagonisti del sempre ricco cast di ospiti ci saranno anche uno dei più grandi tennisti italiani di sempre e la sua compagna. E, in attesa di scoprire di cosa parlerà il 72enne campione capitolino della racchetta assieme alla seconda donna che ha portato all’altare nell’intervista concessa in esclusiva alla padrona di casa, Silvia Toffanin, scopriamo qualcosa in più sulla Bonamigo e di come è entrata nella vita di Panatta tempo addietro.

Anna Bonamigo, come accennato, è la seconda moglie di Adriano Panatta: il tennista romano classe 1950, infatti, era già stato sposato una prima volta con Rosaria Luconi, la donna che l’aveva reso padre dei tre figli Rubina, Niccolò e Alessandro (ne parliamo oggi su queste pagine in un altro articolo, NdR). Una storia d’amore importante per Panatta -al di là dei diversi flirt più o meno famosi avuti nel corso della sua vita- tanto è vero che la coppia è rimasta per circa quarant’anni assieme prima della separazione del 2014. Successivamente è entrata nella sua vita la Bonamigo che Adriano aveva portato all’altare appena un paio di anni fa, quando aveva già spento le fatidiche 70 candeline: a officiare il rito civile in quel di Venezia, presso il municipio di Ca’ Farsetti, era stato l’allora magistrato Carlo Nordio nel corso di una cerimonia riservata ai famigliari e pochi amici della coppia.

ADRIANO PANATTA: “NOZZE A 70 ANNI? CREDO NEL MATRIMONIO E…”

Ma chi è Anna Bonamigo? Avvocatessa di origini trevigiane che, stando alle cronache, ha un avviato studio di diritto societario e commerciale, la donna aveva detto il fatidico sì ad Adriano Panatta durante i difficili medi del lockdown, nel 2020. “Io ci credo ancora nel matrimonio, non ci si sposa mica per scherzo” aveva raccontato l’ex tennista all’epoca spiegando i motivi per cui portava all’altare la sua Anna. Non solo: pare che i due si conoscano oramai dal lontano 2013, quando la storia d’amore del 72enne con Rosaria Luconi era oramai giunta alla fine: pare che ‘galeotta’ sia stata la romantica location di Capri anche se della loro liaison non sappiamo molto dato che entrambi amano tutelare molto la loro privacy senza esporsi troppo sui social.

Da allora, nel corso degli ultimi dieci anni, Anna Bonamigo e Adriano Panatta non si sono più lasciati e, anzi, l’ex campione della racchetta, proprio per amore della sua nuova compagna, aveva deciso di abbandonare la sua Capitale per trasferirsi in Veneto da lei. D’altronde, come accennato poco sopra, per Panatta la scelta di salire all’altare per la seconda volta nella sua vita, e dopo una precedente storia lunga 40 anni, non è stata presa certamente a cuore leggero: “Il matrimonio è una cosa seria ed era un desiderio di entrambi, mio e di Anna” aveva spiegato, ricordando che la decisione era stata presa da loro “con grande serenità dopo quasi sette anni che stiamo assieme”.











