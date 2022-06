Anna Capasso/ “Palco del Napoli Pizza Village? Dopo 2 anni emozione indescrivibile!”

Anna Capasso e la sua passione per il Napoli

Anna Capasso, cantante, attrice e super tifosa del Napoli, è intervenuta oggi 30 giugno 2022 in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News, condotta da Francesco Fredella e Manila Nazzaro. La giovane artista è reduce del Napoli Pizza Village dove lo scorso 25 giugno si è esibita sul palcoscenico insieme ad una serie di interessanti artisti.

Da grande tifosa del Napoli, non poteva non commentare le ultime notizie di calciomercato: “Dopo il terzo posto del mio Napoli deve rimpiazzare Insegne che è andato a Toronto”. Tra i calciatori che vorrebbe vederli indossare la maglia della sua squadra, la Capasso ha commentato: “Ce ne sono tanti, ma chissà forse il ritorno di Mertens!”. La cantante si è mostrata molto preparata in materia ed anche in merito ad un difensore centrale che potrebbe fare al caso del Napoli ha commentato: “Non ne ho uno in mente ma sono in ansia per Koulibaly che lo vuole la Juventus”.

Anna Capasso, protagonista al Napoli Pizza Village

Calcio a parte, con Anna Capasso durante il suo intervento radiofonico si è parlato anche di musica e soprattutto della bellezza del Napoli Pizza Village che l’ha vista tra i protagonisti dell’edizione. “C’era tantissima gente, non si vedeva l’ora di ricominciare, la ripartenza…”. Anna ha svelato di essere stata molto felice dal momento che lei è sempre stata presente ad ogni edizione anche se da due anni a causa del Covid la manifestazione è rimasta ferma. “Sono rimasti personaggi da ogni parte, per gli artisti, per la pizza che era la protagonista assoluta dell’evento”, ha aggiunto.

Esibirsi su quel palco per una napoletana doc come Anna Capasso significa sempre una grandissima emozione dal momento che rappresenta il simbolo della napoletanità nel mondo: “Si prova un’emozione indescrivibile anche perché io sono uscita con il singolo il 10 giugno e già lo cantavano tutti in piazza e poi nel mio video è rappresentata anche la bellezza di Napoli dal punto di vista culinario, e infatti c’è anche la pizza nel video”. Il suo ultimo singolo si intitola “L’estate su di noi” e nel suo video, ha svelato, è possibile vedere “una Napoli straordinaria, nel centro storico rappresentata nel migliore dei modi, dove alcuni vicoli non si vede il sole ma c’è il sole negli occhi della gente”.











