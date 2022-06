Pizza Village Napoli 2022/ Diretta streaming, scaletta 22 giugno: Lda, Sangiovanni e…

Pizza Village Napoli 2022: scaletta serata 22 giugno 2022

Il Pizza Village Napoli, l’evento internazionale giunto alla sua decima edizione, continua a tenerci compagnia con la sesta delle sue serate ricche di ospiti ed eventi. Numerose le iniziative con protagonisti come sempre i pizzaioli e le storiche pizzerie napoletane che faranno da spina dorsale all’intera kermesse. Il tutto però è destinato a terminare sul palco del Pizza Village dove ospiti di prima categoria si esibiranno accendendo il Lungomare Caracciolo. Si tratta di personaggi provenienti dal mondo della musica sia nazionale che internazionale, la cui presenza è resa possibile grazie alla stretta partnership con RTL 102.5, in diretta fino al 26 giugno, data di chiusura della kermesse.

L’ORA INCHIOSTRO CONTRO PIOMBO/ Anticipazioni 3a puntata, diretta: Antonio coraggioso

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, il Pizza Village Napoli torna con una carrellata di novità ed ospiti da non perdere. Anche questa sera, dunque, andrà in scena uno show imperdibile. Oltre alle varie iniziative snocciolate nel corso della giornata, il momento più atteso sarà quello vissuto sul palco che vedrà, tra i vari artisti, anche due giovanissimi ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi molto amati dal pubblico più giovane ma non solo: Sangiovanni ed Lda.

L’Ora Inchiostro contro piombo, storia vera/ Il racconto dei cronisti che hanno rischiato la vita

Pizza Village Napoli 2022: tutti gli ospiti e come seguirlo in live streaming

La scaletta del Pizza Village Napoli si arricchirà poi grazie alla presenza di altri ospiti di primo livello della scena musicale del momento, ovvero: Alfa, Valentina Stella, Marco Zurzolo & Romantic Band, Ivan Granatino, Voga, Daniele Bianco, Joka, Yoseba. L’evento continuerà sul Lungomare Caracciolo di Napoli contribuendo a promuovere la città e l’intera Regione in un momento di completa ripartenza. Sul palco il grande show sarà condotto dai dj di RTL 102.5 Angelo Baiguini e Gianni Simioli.

Il Pizza Village Napoli potrà essere seguito anche da chi non potrà essere direttamente nel capoluogo campano. In che modo? Ovviamente grazie alla stretta collaborazione con RTL 102.5, la prima radio d’Italia la quale oltre alla diretta radiofonica darà spazio anche al live streaming. Con lei troveremo in prima linea anche Radio Zeta, la radio della Generazione Zeta che ogni sera, alle 21:30 in “Fattore Zeta” farà spazio a tanti collegamenti dal palco con gli ospiti. Gli show e le serate integrali poi potranno essere seguite grazie al live streaming dedicato al Pizza Village Napoli disponibile in homepage su RTL 102.5 Play.

Belen e Stefano De Martino, colpo a sorpresa in TV/ "Lei a Discovery, lui quattro programmi per…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA