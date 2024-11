Dall’amore con Anna la nascita di Giulia: la prima figlia di Massimiliano Gallo

Una storia d’amore può finire, ma non necessariamente il rapporto tra due ex compagni deve andare al catafascio. Ci si può ritrovare, in modo diverso, specialmente se si è condiviso un pezzo di strada importante insieme e si condivide un figlio. E’ il caso di Massimiliano Gallo e la sua ex moglie Anna, la donna che le ha regalato la paternità con la nascita di Giulia e con la quale ha provate emozioni uniche. Oggi le strade di Massimiliano e Anna sono completamente divise; non è chiaro cosa abbia portato la coppia a separarsi, anche se lui in una intervista di qualche tempo fa aveva genericamente ammesso di aver tradito in passato.

Comunque, sul conto dell’ex moglie Anna spende parole al miele, come si evince in una intervista rilasciata al magazine Di Più. “Alla base di un rapporto sereno, se ci sono dei figli, dev’esserci il rispetto e tra noi non manca”, sottolinea orgoglioso Massimiliano Gallo.

Massimiliano Gallo e la storia d’amore con l’ex moglie Anna: “Stavamo insieme fin da piccoli e poi…”

“La mia ex moglie era la fidanzatina di quando ero piccolo […]. Abbiamo passato la vita insieme. E, anche se poi l’amore è finito, l’affetto è rimasto, quello ci sarà sempre e saremo sempre legati per crescere nostra figlia”, la dolce constatazione di Massimiliano Gallo. Con l’ex moglie Anna condivide ricordi indelebili legati alla loro gioventù, oltre ai tanti momenti positivi e negativi che hanno segnato il loro rapporto da adulti.

Oggi del loro matrimonio resta soltanto un bellissimo ricordo, dato che entrambi sono separati e hanno voltato pagina. L’attore e regista napoletano, a quanto pare, è felicemente sposato con la showgirl brasiliana Shalana Santana, con la quale sembra tutto procedere per il meglio…