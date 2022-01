Anna Dan e Laura Efrikian, le donne di Gianni Morandi/ “Aveva un chiodo fisso…”

È probabile che non esista un solo italiano che non si sia imbattuto, almeno una volta, in un post , con foto o video a corredo, di Gianni Morandi. Il cantante di Monghidoro che non ha bisogno di presentazioni, e che in queste ore tiene banco sui social per aver erroneamente diffuso – e prontamente, ma non abbastanza, cancellato – il suo brano in gara a Sanremo, è diventato negli ultimi anni una vera star dei social. Su Instagram e Facebook i suoi profili sono un pullulare di foto e video quotidiani, che migliaia di persone commentano, in attesa di una risposta dal Gianni nazionale. Risposta che Gianni Morandi non manca quasi mai di postare. La donna che si nasconde dietro a questo successo tecnologico si chiama Anna Dan, ed è la moglie del cantante. I due sono sposati dal 10 novembre 2004 ma la loro conoscenza inizia, come scrive Morandi stesso, nell’agosto del 1994, proprio a Monghidoro, dove era in corso una partita benefica della Nazionale Cantanti di cui Anna stava realizzando un reportage. In quell’occasione i due si conobbero, per non lasciarsi più. Dal loro matrimonio è nato un figlio, Pietro, che sta seguendo le orme del padre con lo pseudonimo “Pietro Tredici”.

Anna ha rappresentato una spalla importante per Gianni Morandi anche di recente quando il cantante ha avuto un terribile incidente che l’ha costretto ad una lunga riabilitazione. In quell’occasione, Anna aveva dichiarato: “Lo vedeva specchiato sulla mia faccia mentre si ostinava a chiedermi se avessi in casa qualcosa per le scottature. Dopo essere scivolato nel fuoco, mi ha telefonato. Ho pensato che mi chiamasse per la cena, ma ho capito subito che era successo qualcosa di grave. La voce… L’ho trovato proprio lì, sulla soglia di casa con il telefonino sotto al braccio perché non poteva tenerlo in mano, con dolori fortissimi ovunque. Poi in casa si è appoggiato al muretto del camino e per la prima volta l’ho visto fragile e completamente immerso in un presente del tutto inaspettato”.

Gianni Morandi e il primo matrimonio con Laura Efrikian

Prima di Anna Dan, Gianni Morandi è stato sposato con Laura Efrikian, da cui ha avuto i figli Serena (morta poco dopo il parto), Marianna e Marco, cantante come il padre. La Efrikian, oggi settantunenne. è un’attrice italiana, che ha ricoperto per alcuni anni anche il ruolo di annunciatrice televisiva. Il suo ricordo degli anni con Gianni Morandi, con il quale ha anche recitato in alcuni film musicali, è sereno e felice. I due si conobbero molto giovani. Il loro fu un vero e proprio colpo di fulmine, infatti dopo due anni di fidanzamento decisero di sposarsi e metter su famiglia. Il rapporto si concluse poi senza rancori. In un’intervista al Corriere della Sera Laura Efrikian rivelò che ad allontanarli furono in particolare gli impegni professionali del cantante: “Ma il suo era un chiodo fisso. Alla fine, le tensioni sono esplose. Per fortuna, siamo riusciti a mantenere fermi i rapporti sul piano della civiltà. Senza rivalse”. Laura Efrikian si occupa di iniziative sociali e scrive libri. La sua ultima pubblicazione si intitola “Eprikian, una famiglia armena” ed è un racconto biografico sulle sue origini.

