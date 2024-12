Gianni Morandi spegne 80 candeline, oggi 11 dicembre 2024 ha infatti raggiunto un importante traguardo con il suo 80esimo compleanno. Di certo non ha bisogno di presentazioni, nel corso della sua lunga e stimata carriera grazie al suo incredibile talento ha conquistato un successo dopo l’altro nel mondo della musica. Con i suoi brani ha fatto breccia nel cuore di intere generazioni, ad oggi continua ad essere uno degli artisti più noti e amati. Il suo debutto risale al 1962 con Andavo a cento all’ora, poco dopo ha pubblicato altre canzoni che lo hanno reso famosissimo, tra queste: Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, In ginocchio da te, Scende la pioggia e molte altre ancora.

Gianni Morandi si è esibito più volte sul famoso palco dell’Ariston, riuscì anche ad aggiudicarsi la vittoria del Festival di Sanremo nel 1987 insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri con il brano Si può dare di più. La sua ultima partecipazione alla kermesse musicale risale al 2022 con il brano Apri tutte le porte, l’anno successivo ha invece affiancato Amadeus nei panni di co-conduttore.

Gianni Morandi, il matrimonio con Laura e l’amore ritrovato con Anna: come festeggerà il suo 80esimo compleanno

Per quanto riguarda la sfera personale, l’amatissimo cantante è convolato a nozze due volte. La sua prima moglie è Laura Efrikian, dal loro amore sono nati tre figli ma la prima è sopravvissuta solo poche ore. Quella tragica perdita causò loro un immenso dolore, ma non provocò la fine del loro matrimonio. Quando ha incontrato la sua attuale moglie, Anna Dan, Gianni Morandi era separato già da 18 anni e nonostante qualche breve flirt non aveva ancora trovato la persona giusta, tra loro fu un colpo di fulmine. Dal loro amore è nato il figlio Pietro, sui social il cantante pubblica spesso scatti di famiglia e dedica molte parole speciali e piene d’amore alla moglie.

In occasione del suo 70esimo compleanno il cantante ha piantato una quercia nel giardino di casa sua, per i suoi 80 anni però ha programmi totalmente diversi. Lui stesso ha fatto sapere che per festeggiare farà la maratona di New York con Romano Prodi, per lui si tratta della quarta volta. Gianni Morandi festeggerà anche a Lisbona, si recherà lì per assistere alla partita di Champions League della sua squadra del cuore, il Bologna.