Anna Dan, moglie di Gianni Morandi/ “La sua gonna a fiori mi fece impazzire..”

Possiamo definire Anna Dan una vera e propria influencer. Forse non le interessa sponsorizzare prodotti per dieta o per il corpo, ma sicuramente la compagna di Gianni Morandi è una vera e propria star dei social e siamo sicuri che le aziende farebbero carte false anche solo per avere una foto firmata da lei con i loro prodotti come soggetto e invece no. Anna Dan fotografa solo l’amato marito e lui contento sfoggia questi scatti sui social sottolineando sempre quali sono quelli che lei firma. Una coppia social? Di sicuro ma non per mostrarsi fuori posto o per far parlare di sé ma solo per il gusto di essere insieme anche nell’avventura moderna di rimanere in contatto con i fan sempre e comunque. Chi ama Gianni Morandi, di riflesso, ama anche Anna Dan per la storia che i due ogni giorno raccontano, una storia di vita comune, nonostante il successo e l’affetto del pubblico. Proprio per questo la donna che si ‘nasconde’ dietro al cantante riscuote successo e ammirazione ed è per questo che lui non può fare a meno che elogiarla.

Anna Dan, moglie di Gianni Morandi, chi è e che lavoro fa?

Ma chi è Anna Dan e come è nata la sua storia d’amore con Gianni Morandi? Classe 1957, Anna Dan è la seconda moglie di Gianni Morandi, i due si sono sposati il 10 novembre del 2004 e dalla loro unione, nel 1997, è nato il figlio Pietro, adesso noto come TrediciPietro, da quando ha intrapreso la via del rap. Anna ama leggere e cucinare, ama il mare e la sua famiglia, ma anche la fotografia. In passato lavorava in un’azienda informatica ma non sappiamo molto della sua mansione. I due si sono conosciuti a Bologna in un campo di calcio, lui era lì per giocare e lei per vedere la partita. Raccontando il loro primo incontro il cantante ricorda sempre quella gonna a fiori che indossava e la macchina fotografica appesa al collo. Quando si sono incontrati Morandi era già separato da quasi vent’anni mentre lei era uscita da una storia poco importante. Fu allora che si diedero il primo appuntamento e non si lasciarono più. Il matrimonio fu celebrato a Monghidoro alla presenza di pochi intimi e adesso vivono in una villa sulle montagne bolognesi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA