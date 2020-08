ANNA DAN, MOGLIE GIANNI MORANDI/ Lui: “La amo come il primo giorno…”

“Foto di Anna”. Quante volte, a conclusione di un post sui social di Gianni Morandi, abbiamo letto la seguente dicitura? Il riferimento è alla moglie Anna Dan, la donna che l’eterno ragazzo della musica italiana ha sposato nel 2004 dopo relazione lunga 10 anni che nel 1997 aveva visto anche la nascita di un figlio, Pietro. Ad Anna, anche pubblicamente, Gianni Morandi non manca mai di manifestare i propri sentimenti di amore e di profonda gratitudine. Il cantante di Monghidoro non sarebbe lo stesso senza la sua compagna di vita, la donna che lo ha portato a credere nuovamente nell’amore dopo la fine del primo matrimonio. Un rapporto, il loro, fatto di piccole cose, attenzioni quotidiane, come gli auguri di buon onomastico che il 26 luglio scorso Gianni ha rivolto su Facebook alla sua dolce metà…

ANNA DAN, MOGLIE DI GIANNI MORANDI

Queste le parole indirizzate da Gianni Morandi ad Anna Dan: “:”26 luglio, S.Anna. Prima di tutto, auguri a tutte le donne che si chiamano Anna, uno dei bellissimi nomi più diffusi, in Italia e nel mondo. Poi vorrei fare un augurio con un bacio anche ad Anna, mia moglie. Ci siamo incontrati 26 anni fa e siamo legati da un sentimento grande, da un amore che si è sempre rafforzato con il passare del tempo”. Guai però a pensare che sia tutto rose e fiori. Lo ha chiarito lo stesso Gianni Morandi: “Certo, come in tutte le coppie ci sono contrasti e opinioni diverse che portano a momenti di discussioni e litigi ma senza mai perdere il rispetto reciproco e, alla fine, sempre con la voglia di fare pace. Credo che il nostro sia un incontro molto fortunato, io sono felice con lei e la amo come il primo giorno”. Una dedica che Anna Dan avrà sicuramente apprezzato…



