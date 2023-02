Anna Dan, moglie Gianni Morandi/ Lui: “Quando la vidi rimasi colpito perché…”

Gianni Morandi e il primo incontro indimenticabile con la moglie Anna Dan: “La vidi e rimasi colpito dalla sua personalità. E non solo…”

Anna Dan è la moglie del mitico Gianni Morandi. I due stanno insieme dal lontano 1994, esattamente dieci anni prima del loro matrimonio svolto in segreto a Monghidoro, il paese natale del cantante. La loro relazione è nata durante una partita di calcio, quando l’artista bolognese incontrò per caso la sua futura moglie e ne rimase folgorato: “Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! In quel periodo lavoravo molto, avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”, ha raccontato Gianni Morandi a proposito del primo incontro con sua moglie Anna Dan.

Ma chi è esattamente Anna Dan? Sappiamo innanzitutto che è dodici anni più giovane dell’artista felsineo e che lavora come dirigente in una importante società informatica. I due stanno insieme da parecchio tempo e nonostante i tanti anni trascorsi assieme non mancano le dediche romantiche che si rivolgono a vicenda, talvolta anche pubblicamente. “Ti sposerei altre 100 volte”, le ha infatti detto lui in un’occasione importante per loro.

Il figlio Pietro, frutto d’amore della lunga storia tra Gianni Morandi e la moglie Anna Dan

Ad impreziosire la storia d’amore tra Gianni Morandi e Anna Dan, prima ancora di salire all’altare, la nascita del figlio Pietro, venuto al mondo nel 1997. Il ragazzo è spesso coinvolto dal padre nelle sue apparizioni social. Anche se il vero “timoniere” è proprio Anna, per la quale l’artista stravede. “Ti amo molto di più di quando ti ho conosciuta”, una delle tantissime dediche romantiche scritte da Gianni Morandi sui social, dove spesso evidenzia la sua sensibilità e la sua vena romantica per la moglie Anna Dan. Per la coppia, naturalmente, i fan stravedono. Così come era accaduto quando Morandi, in passato, stava con Laura Efrikian, ovvero la madre dei primi figli del cantante: Serena (morta dopo poche ore), Marianna e Marco, nati rispettivamente nel 1969 e nel 1974.

