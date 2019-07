ANNA DAN, MOGLIE GIANNI MORANDI/ “Oggi continuiamo a essere felici insieme”

Anna Dan è la moglie di Gianni Morandi, l’artista protagonista della prossima puntata di Techetechetè Superstar in onda sabato 13 luglio su Rai1. Da quindici anni la donna è accanto al noto cantautore italiano con cui ha avuto anche un figlio di nome Pietro. Tutto è cominciato proprio a Bologna, città natale di Morandi, in occasione di una partita di calcio. Anna si trovava in tribuna per assistere alla partita, mentre Gianni giocava in campo. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine visto che dopo un breve incontro non si sono mai più separati. Anzi hanno deciso di sposarsi con una cerimonia privatissima e segretissima ed oggi sono più uniti e felici che mai. Un amore che i due hanno coronato con la nascita del figlio Pietro.

Gianni Morandi: “Anna Dan era veramente splendida”

Il primo incontro con la persona amata non si scorda mai. Lo sa bene Gianni Morandi che ha voluto condividere con i suoi tantissimi fan sui social l’incontro con la moglie Anna Dan. Il cantante ed attore ha voluto ricordare quel giorno speciale con un lungo post pubblicato su Facebook che ha fatto emozionare i suoi fan. “Il 19 agosto di venti anni fa, Anna è entrata nella mia vita – ha scritto il cantante su Facebook qualche anno fa per festeggiare l’anniversario entrando poi nel dettaglio. “Ero a Monghidoro” – scrive Morandi – “avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida!”. Il cantante ricorda quel periodo impegnativo: “avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”.

Anna Dan Instagram: 52 mila iscritti per la moglie di Gianni Morandi

Proprio come il marito Gianni Morandi, anche Anna Dan ha attivo un profilo Instagram dove può contare quasi 52mila iscritti e dove condivide scatti della sua vita privata. Si passa da una foto in cui mostra il suo nuovo paio di occhiali ad una foto che la ritrae sorridente presso il Palazzo Ducale di Venezia. Non mancano foto e video in compagnia del marito Gianni Morandi come quando si sono recati presso l’Artefiera oppure quando si sono scambiati un tenero bacio sotto il vischio. Clicca qui per vedere il video del bacio tra Gianni e Anna!



