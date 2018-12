ANNA DAN, MOGLIE DI GIANNI MORANDI/ Il grande amore e l’arrivo di Pietro: “È stato tutto diverso”

Quella di Gianni Morandi e Anna Dan è una coppia consolidata e felice da molti anni. Un rapporto che trova l’ammirazione di molti, che possono seguirlo nei dettagli anche attraverso i vari post che il cantante e attore fornisce attraverso i suoi profili ufficiali. Gianni e Anna sono genitori di un ragazzo, oggi 21enne, di nome Pietro che è la loro gioia. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Donna Moderna, Gianni Morandi, in merito, svelò: “Mi ha reso diverso. I primi 2 figli li avevo cresciuti pensando al mio, un uomo all’antica con una idea di disciplina rigidissima. – e ancora – Con Pietro invece sono stato più morbido, chissà se ho sbagliato. Ora studia Scienze delle comunicazioni, però è andato anche a Londra a sperimentare cos’è il lavoro, ha fatto il salumiere.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Il segreto del rapporto con Gianni Morandi

Anna Dan e Gianni Morandi formano una delle coppie più longeve dello star system. Il loro rapporto, documentato passo passo sui social, è oggi più solido che mai e non passa giorno senza che entrambi condividano attimi di quotidianità sui rispettivi profili ufficiali. Insieme da 24 anni, il loro legame non ha mai vacillato e sulla loro relazione non si è mai fatta largo l’ombra di alcuna crisi. Ma qual è il segreto del loro amore, ancora solido anche a distanza di un quarto di secolo dal primo incontro? A rivelarlo è stato il cantante, che in una recente intervista concessa a Donna Moderna ha definito il loro rapporto come “qualcosa di particolare”. La Dan, infatti, è al suo fianco in ogni sua avventura, sia musicale che televisiva, ed è sempre presente nella vita del cantante anche attraverso i suoi ormai popolarissimi scatti sui social.

Anna Dan, “Quando ho incontrato Gianni Morandi avevo già 50 anni”

Secondo Gianni Morandi, Anna Dan “è un miracolo dell’amore”, una donna che solo con la sua presenza è riuscita a riempire la sua vita. Fondamentale il loro incontro 24 anni fa quando, all’età di 50 anni, il suo primo matrimonio era naufragato lasciando nel suo cuore tanta tristezza. “Quando l’ho incontrata avevo già 50 anni ed ero divorziato da un pezzo (dall’ex moglie Laura Efrikian, dalla quale ha avuto i due figli Marianna e Marco, ndr)”, conferma il cantante a Donna Moderna. Nelle sue parole, il ricordo del sentimento nato quasi all’improvviso, al quale ancora oggi guarda con grande entusiasmo e che ama definire come “qualcosa di particolare”. “Mi fece perdere la testa – conferma infatti l’artista nel corso dell’intervista – Poi siamo maturati e andati avanti, ma sempre con allegria e una chimica pazzesca”.

“Un incontro fortunato”

Quando ha visto per la prima volta Anna Dan, Gianni Morandi ha capito di aver incontrato la donna della sua vita. Insieme a lei ha infatti vissuto alcuni dei momenti più significativi della sua esistenza e oggi, a distanza di un quarto di secolo dall’inizio della loro storia d’amore, conferma che al suo fianco non c’è mai stato spazio per nessun’altra. “Non ho mai avuto voglia di tradirla”, si legge nell’intervista che il cantante ha concesso a Donna Moderna. Quello che li ha uniti per la vita è stato infatti “un incontro fortunato” che si è rivelato tale anche per la sua professione di cantante e attore. “Grazie alla forza che mi ha dato Anna – conferma infatti l’artista nell’intervista – ho fatto tanti dischi, condotto 2 Festival di Sanremo e oggi sono perfino nel mondo dei social”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA